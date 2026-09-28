Khamenei afirmou que os EUA serão forçados a se retirar do Oriente - AFP

Khamenei afirmou que os EUA serão forçados a se retirar do OrienteAFP

Publicado 28/09/2026 13:22

O líder supremo do Irã , Mojtaba Khamenei, afirmou nesta segunda-feira (28) que os Estados Unidos (EUA) serão forçados a se retirar do Oriente Médio após sofrerem "golpes dolorosos", segundo um comunicado transmitido pela televisão estatal.