Uma criança e uma professora ficaram feridas em ataque a colégioReprodução / X
A vítima, de 61 anos, sofreu um ferimento por arma branca. Um menino em estado crítico e uma professora de 44 anos, com um ferimento por arma branca no peito, foram levados para o hospital, informaram os socorristas.
Em um comunicado, a polícia informou "que a situação está atualmente sob controle".
"Fico profundamente triste com o trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente do país, Peter Pellegrini, que se disse "chocado com um novo caso em que um aluno ataca professores e um colega de classe".
"Constatamos que a agressividade e o clima de intolerância, propagados principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, também por certos políticos, estão literalmente envenenando o espaço público e influenciam o comportamento de nossos filhos na escola", acrescentou Pellegrini em um comunicado.
O primeiro-ministro, Robert Fico, enviou condolências à família da vítima e disse que acompanha de perto a situação.
Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de classe e uma professora e feriu outra pessoa em um ataque com faca em uma escola na cidade de Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia.
Ataque a escola na Turquia na última semana
O ataque aconteceu às 8h locais (2h de Brasília), em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local. Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas, em abril, dois ataques foram registrados no sul do país e provocaram forte indignação popular.
“Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia”, escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.
Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação. A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino.
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