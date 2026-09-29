Uma criança e uma professora ficaram feridas em ataque a colégio - Reprodução / X

Uma criança e uma professora ficaram feridas em ataque a colégioReprodução / X

Publicado 29/09/2026 09:25





A vítima, de 61 anos, sofreu um ferimento por arma branca. Um menino em estado crítico e uma professora de 44 anos, com um ferimento por arma branca no peito, foram levados para o hospital, informaram os socorristas.



Em um comunicado, a polícia informou "que a situação está atualmente sob controle".



"Fico profundamente triste com o trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente do país, Peter Pellegrini, que se disse "chocado com um novo caso em que um aluno ataca professores e um colega de classe".



"Constatamos que a agressividade e o clima de intolerância, propagados principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, também por certos políticos, estão literalmente envenenando o espaço público e influenciam o comportamento de nossos filhos na escola", acrescentou Pellegrini em um comunicado.



O primeiro-ministro, Robert Fico, enviou condolências à família da vítima e disse que acompanha de perto a situação.



Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de classe e uma professora e feriu outra pessoa em um ataque com faca em uma escola na cidade de Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia. Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um ataque em uma escola em Staskov, na região noroeste da Eslováquia, nesta terça-feira (29). Segundo a imprensa local, as agressões teriam sido cometidas por um aluno.A vítima, de 61 anos, sofreu um ferimento por arma branca. Um menino em estado crítico e uma professora de 44 anos, com um ferimento por arma branca no peito, foram levados para o hospital, informaram os socorristas.Em um comunicado, a polícia informou "que a situação está atualmente sob controle"."Fico profundamente triste com o trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente do país, Peter Pellegrini, que se disse "chocado com um novo caso em que um aluno ataca professores e um colega de classe"."Constatamos que a agressividade e o clima de intolerância, propagados principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, também por certos políticos, estão literalmente envenenando o espaço público e influenciam o comportamento de nossos filhos na escola", acrescentou Pellegrini em um comunicado.O primeiro-ministro, Robert Fico, enviou condolências à família da vítima e disse que acompanha de perto a situação.Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de classe e uma professora e feriu outra pessoa em um ataque com faca em uma escola na cidade de Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia.

Ataque a escola na Turquia na última semana

Um adolescente abriu fogo e feriu 11 estudantes diante de uma escola de Ensino Médio na Turquia antes de ser detido pela polícia, informaram as autoridades no último dia 22.



O ataque aconteceu às 8h locais (2h de Brasília), em Turgutlu, na província de Manisa, perto da cidade turística de Izmir, informou o governo local. Tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas, em abril, dois ataques foram registrados no sul do país e provocaram forte indignação popular.



“Onze estudantes ficaram feridos, dois deles em estado grave. O menor de idade que efetuou o ataque foi rapidamente detido e colocado sob custódia”, escreveu no X o ministro da Justiça, Akin Gurlek.



Segundo o ministro, os pais e o avô do suspeito também foram detidos no âmbito da investigação. A identidade do autor dos disparos não foi revelada. A imprensa local afirmou que ele abriu fogo sem motivo aparente antes de fugir. As autoridades reforçaram a segurança nas imediações do centro de ensino.