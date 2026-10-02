Declaração ocorre dias após Trump receber carta de senadores com críticas à possível interferência nas eleições - AFP

Declaração ocorre dias após Trump receber carta de senadores com críticas à possível interferência nas eleiçõesAFP

Publicado 02/10/2026 08:10





"Estou acompanhando bem de perto as eleições brasileiras. O Brasil é um país muito importante, é um ótimo país. O povo do Brasil é fantástico. É uma eleição muito importante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. O presidente americano não mencionou apoio a nenhum candidato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (1°) que considera o Brasil "um país muito importante" e que acompanha "bem de perto" as eleições no País. No dia anterior, o jornal britânico The Guardian havia revelado que o governo americano destinou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,22 milhões) a um projeto que se opõe à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil. E, segundo a agência de notícias Reuters, autoridades brasileiras de inteligência relataram a representantes europeus "interferência" dos EUA e da Rússia nesta eleição."Estou acompanhando bem de perto as eleições brasileiras. O Brasil é um país muito importante, é um ótimo país. O povo do Brasil é fantástico. É uma eleição muito importante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. O presidente americano não mencionou apoio a nenhum candidato.





As declarações de Trump ocorrem em um momento em que as atenções em Washington se voltam para a disputa eleitoral brasileira. Na última segunda-feira (28), três senadores do Partido Democrata pediram ao governo Trump que evite qualquer tipo de interferência no processo eleitoral brasileiro, em uma carta enviada ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.



Nesta quarta-feira (30), a agência de notícias Reuters informou que uma delegação composta de representantes da França e da Alemanha "viajou este mês a Brasília, onde autoridades de inteligência os informaram sobre suposta interferência americana e russa anteriormente à eleição no Brasil". De acordo com um relatório das reuniões compilado por um participante e obtido pela Reuters, autoridades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) "confirmaram a existência da interferência".



A Reuters noticiou que "a suposta interferência dos EUA vai ‘desde guerra jurídica até interferências abertamente reconhecidas’, segundo afirmaram as autoridades da Abin". "Elas não forneceram detalhes da suposta interferência russa." LEIA MAIS: Lula chama Flávio de desqualificado e aposta em reeleição no 1º turno As declarações de Trump ocorrem em um momento em que as atenções em Washington se voltam para a disputa eleitoral brasileira. Na última segunda-feira (28), três senadores do Partido Democrata pediram ao governo Trump que evite qualquer tipo de interferência no processo eleitoral brasileiro, em uma carta enviada ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.Nesta quarta-feira (30), a agência de notícias Reuters informou que uma delegação composta de representantes da França e da Alemanha "viajou este mês a Brasília, onde autoridades de inteligência os informaram sobre suposta interferência americana e russa anteriormente à eleição no Brasil". De acordo com um relatório das reuniões compilado por um participante e obtido pela Reuters, autoridades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) "confirmaram a existência da interferência".A Reuters noticiou que "a suposta interferência dos EUA vai ‘desde guerra jurídica até interferências abertamente reconhecidas’, segundo afirmaram as autoridades da Abin". "Elas não forneceram detalhes da suposta interferência russa."

Ultradireita



De acordo com o jornal britânico The Guardian, o US$ 1 milhão que o governo americano destinou a um projeto que se opõe à atuação do STF no Brasil integra uma iniciativa do Departamento de Estado americano que destinou US$ 176,9 milhões (mais de R$ 923 milhões) do Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF, na sigla em inglês) para 43 iniciativas de fomento à agenda da ultradireita tanto no exterior quanto dentro dos EUA.



O Guardian informou que o projeto denominado "Combate à guerra jurídica e à censura no Brasil" apoiaria grupos da sociedade civil que se opõem ao que é classificado como abuso de poder judicial e censura por parte do Supremo.



Segundo a reportagem, a maior verba, de US$ 40 milhões (cerca de R$ 208,8 milhões), foi destinada a um consórcio liderado pela Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo, uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington.



Procurado pelo Guardian, o Departamento de Estado não comentou os financiamentos individualmente, mas afirmou que os programas ainda estariam em "análise ativa". A legislação que autoriza o HRDF prevê que os recursos deveriam ser alocados até anteontem.



De acordo com o Guardian, outros projetos beneficiados destinam-se a documentar um suposto "retrocesso democrático" na Europa relacionado a "imigração em massa e ilegal" e regras de "entidades supranacionais". Os possíveis beneficiários europeus seriam grupos "anticomunistas" e que abordam "direitos naturais" - na Polônia, na Eslováquia, na República Tcheca, na Hungria e nos Bálcãs.



Milei



O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar publicamente o presidente brasileiro e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando esperar uma mudança política no Brasil nestas eleições. Em entrevista publicada nesta quarta-feira pela revista francesa Le Point, o líder argentino chamou Lula de "ladrão" e declarou apoio ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).



Milei disse esperar que uma vitória do filho de Jair Bolsonaro (PL) resulte em um processo de "saneamento liberal" no País. "Tenho muita esperança de que meu amigo Flávio Bolsonaro vença em outubro."



Na primeira parte da entrevista, publicada na última terça-feira, a Le Point destacou que a aproximação de Milei com o candidato do PL ocorreu durante uma viagem do argentino a São Paulo e que seus ataques contra Lula e o Judiciário brasileiro tiveram repercussões diplomáticas. Milei voltou a afirmar que Lula teria sido beneficiado por uma decisão "administrativa" ao deixar a prisão, em 2019.



"Durante a minha campanha, Lula enviou a Buenos Aires uma equipe de 30 brasileiros, psicólogos e comunicadores, para organizar uma campanha negativa contra mim. Quando quis visitar meu amigo Jair Bolsonaro, aquele juiz corrupto, amigo de Lula, não permitiu. Em compensação, quando Lula veio à Argentina, ninguém o impediu de visitar [a ex-presidente] Cristina Fernández de Kirchner, já condenada", disse Milei.