Vice-diretora morre em ataque a escola em Torreón, México. Jornal local relata que mulheres apanharam - AFP

Vice-diretora morre em ataque a escola em Torreón, México. Jornal local relata que mulheres apanharamAFP

Publicado 01/10/2026 18:52

Dois jovens de 18 anos atacaram uma escola no México, onde mataram a vice-diretora e feriram a faca outras três pessoas e, supostamente, algum tipo de explosivo, informou o promotor local nesta quinta-feira (1º). Os agressores são irmãos e ex-alunos da escola, localizada na cidade de Torreón, no estado de Coahuila, que faz fronteira com os Estados Unidos.

"Trata-se claramente de um ataque brutal", disse a jornalistas o promotor estadual Federico Fernández, acrescentando que descartava o uso de armas de fogo "por enquanto". Segundo ele, os jovens invadiram as instalações e atacaram primeiro a equipe administrativa e depois alguns alunos.

Um relato do jornal local El Universal indica que os atacantes chegaram e ameaçaram agredir as mulheres. O barulho e as explosões alertaram moradores da área, que foram ao local e conseguiram detê-los.

"O motivo que indicaram preliminarmente foi uma questão de animosidade pessoal contra a escola", afirmou Fernández.

O promotor detalhou que, além de armas brancas, os agressores supostamente usaram "algum tipo de fogos de artifício", mas não explosivos de alta potência.

O gabinete federal de Segurança informou em suas redes sociais que colabora com as autoridades de Coahuila para esclarecer o crime.

Ele indicou que pelo menos um dos feridos se encontra em "estado grave".

No México, país assolado pela violência do crime organizado, ataques a escolas são muito raros, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, seu vizinho.

O precedente mais recente é de março, quando um estudante de 15 anos foi detido no conturbado estado de Michoacán (oeste), acusado de matar a tiros duas professoras em uma escola particular.

Horas antes do crime, circulou nas redes sociais uma publicação em que o suposto agressor posava com um fuzil e exibia mensagens vinculadas ao movimento "incel", abreviação em inglês de "celibatários involuntários", que promove o ódio contra as mulheres.

Homens ligados a esse grupo já reivindicaram no passado ataques letais em todo o mundo.

Em setembro de 2025, Lex Ashton Cañedo, um estudante de 19 anos, atacou com arma branca e matou um colega de 16 anos e feriu um funcionário de uma escola pública de ensino médio na Cidade do México.