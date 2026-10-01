Vice-diretora morre em ataque a escola em Torreón, México. Jornal local relata que mulheres apanharamAFP
Ataque em escola do México deixa um morto e três feridos
Dois irmãos teriam usado arma branca e explosivo
Ataque em escola do México deixa um morto e três feridos
Dois irmãos teriam usado arma branca e explosivo
Morre aos 100 anos Peppino Mazzullo, voz do ratinho Topo Gigio
Dublador deu vida ao personagem de 1961 a 2006
Emirados abrem investigação sobre ataque em voo de Dubai para Israel
Um dos pilotos esfaqueou o outro para tentar derrubar o avião, que perdeu altitude repentinamente; há suspeita de ato terrorista
Condenada à morte sobrevive a duas injeções letais nos EUA
Christa Pike assassinou colega de classe em 1995, aos 18 anos; caso é a segunda tentativa de execução fracassada no Tennesse em quatro meses
Esquiadora francesa Juliette Willmann morre em avalanche na Argentina
Especialista em freeride, ela havia vencido o Freeride World Qualifier em 2018 e participou do circuito mundial em 2022
Primeiro-ministro avalia retorno do Reino Unido à União Europeia
Trabalhista Andy Burnham considera que Brexit 'causou mais prejuízos do que benefícios', especialmente do ponto de vista econômico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.