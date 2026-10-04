Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT - Reginaldo Pimenta

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PTReginaldo Pimenta

Publicado 04/10/2026 15:50

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 nas duas principais cidades de votação dos brasileiros residentes na Itália. Em Roma, ele recebeu 59,8% dos votos válidos. Em Milão, maior colégio eleitoral brasileiro no país, alcançou 50,16%.

Na capital italiana, Lula ficou à frente dos demais candidatos com ampla vantagem. A cidade tinha 14.197 brasileiros aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Em Milão, onde estavam registrados 24.632 eleitores, Lula também terminou na liderança. Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 40,6% dos votos válidos, seguido por Augusto Cury (Avante), com 3,28%. Ao todo, foram contabilizados 7.163 votos válidos na cidade.





Eleitorado brasileiro na Itália





A Itália tinha 38.829 brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, número 17,5% superior ao registrado em 2022. O país tem o sétimo maior eleitorado brasileiro no exterior e o quarto maior da Europa, atrás de Portugal, Alemanha e Espanha.



A votação para brasileiros residentes no exterior é exclusiva para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Na Itália, os eleitores foram distribuídos entre dois locais de votação: a Embaixada do Brasil, na Piazza Navona, em Roma, e o Selexi Test Center, na Via dei Valtorta, em Milão.



A concentração das urnas em apenas duas cidades faz com que brasileiros residentes em outras regiões precisem percorrer longas distâncias para votar. O deslocamento é apontado como um dos fatores que contribuem para a elevada abstenção entre eleitores brasileiros no país.