O presidente Lula vota na Escola João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo - Rodilei Morais / FotoArena / Estadão Conteúdo

O presidente Lula vota na Escola João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do CampoRodilei Morais / FotoArena / Estadão Conteúdo

Publicado 04/10/2026 18:18





"O presidente Lula não tem nenhum problema [em participar dos debates]. Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita", declarou Sidônio.



Sidônio disse também que está confiante na vitória de Lula e minimizou a tendência de ganho de votos de Flávio Bolsonaro na reta final, atestada pelas pesquisas Datafolha e Quaest, divulgadas neste sábado (3). O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer a debates contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) se os dois forem ao segundo turno . A declaração foi feita em Salvador, Bahia, enquanto o ministro acompanhava o voto do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT)."O presidente Lula não tem nenhum problema [em participar dos debates]. Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita", declarou Sidônio.Sidônio disse também que está confiante na vitória de Lula e minimizou a tendência de ganho de votos de Flávio Bolsonaro na reta final, atestada pelas pesquisas Datafolha e Quaest, divulgadas neste sábado (3).





"A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", declarou Sidônio.



Lula não participou de nenhum debate no primeiro turno da eleição. Faltou ao debate da Band e da Globo - este último que acabou cancelado. A decisão final de não ir aos debates foi do próprio presidente.



O petista considerou que seria um erro participar do debate com uma série de candidatos de direita. Lula achou que ele seria alvo de todos os presentes e teria pouco tempo disponível para rebater as críticas vindas dos demais candidatos. Por isso, preferiu faltar e dar entrevista ao Flow Podcast. Leia mais: Eleições têm mais de 700 ocorrências registradas em todo o país "A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", declarou Sidônio.Lula não participou de nenhum debate no primeiro turno da eleição. Faltou ao debate da Band e da Globo - este último que acabou cancelado. A decisão final de não ir aos debates foi do próprio presidente.O petista considerou que seria um erro participar do debate com uma série de candidatos de direita. Lula achou que ele seria alvo de todos os presentes e teria pouco tempo disponível para rebater as críticas vindas dos demais candidatos. Por isso, preferiu faltar e dar entrevista ao Flow Podcast.