Direitista, Índia Armelau (PL) foi a deputada estadual mais votada - Divulgação / Alerj

Direitista, Índia Armelau (PL) foi a deputada estadual mais votada Divulgação / Alerj

Publicado 04/10/2026 22:00

O Rio de Janeiro definiu neste domingo (4) os 70 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, Índia Armelau (PL) , que recebeu 248.504 votos, foi a mais votada do estado.





Márcio Canella (União) ficou em segundo lugar, com 197.178 votos, seguido por Renata Souza (PSOL), que recebeu 176.871. Apesar de a votação individual definir a ordem dos candidatos, a composição da Alerj foi determinada pela distribuição proporcional das cadeiras entre partidos, conforme o desempenho de cada legenda na eleição.



O PL será a maior bancada da próxima legislatura, com 21 deputados eleitos. PT e PSD aparecem na sequência, com nove cadeiras cada. PSOL e PP terão cinco deputados cada, enquanto o União terá quatro representantes.



Republicanos elegeu três deputados. MDB, PDT, Solidariedade e PSB ficaram com duas cadeiras cada. PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD e DC elegeram um deputado cada.



LEIA MAIS: Lula e Flávio Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turn Márcio Canella (União) ficou em segundo lugar, com 197.178 votos, seguido por Renata Souza (PSOL), que recebeu 176.871. Apesar de a votação individual definir a ordem dos candidatos, a composição da Alerj foi determinada pela distribuição proporcional das cadeiras entre partidos, conforme o desempenho de cada legenda na eleição.O PL será a maior bancada da próxima legislatura, com 21 deputados eleitos. PT e PSD aparecem na sequência, com nove cadeiras cada. PSOL e PP terão cinco deputados cada, enquanto o União terá quatro representantes.Republicanos elegeu três deputados. MDB, PDT, Solidariedade e PSB ficaram com duas cadeiras cada. PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD e DC elegeram um deputado cada.

Os mais votados

Além de Índia Armelau, outros nomes tiveram votações expressivas. Dani Balbi (PCdoB) terminou em quarto, com 169.474 votos, seguida por Guilherme Delaroli (PL), com 166.374.



Rosenverg Reis (MDB) recebeu 139.866 votos e ficou na sexta posição. Elika Takimoto (PT) teve 135.271, enquanto Anderson Moraes (PL) chegou a 129.325.



Costenaro (Novo), com 121.780 votos, e Dra. Gabriela (PL), com 96.267, completaram os dez primeiros colocados.



Flávio Serafini (PSOL), Felipinho Ravis (PP), Alan Lopes (PL), João Pires (PSD), Verônica Lima (PT), Alexandre Isquierdo Malafaia (PL), Fernanda Neves (PDT), Rafael Nobre (União), Jair Bittencourt (PL) e Léo Vieira Filho (PSDB) também ficaram entre os 20 candidatos com maior votação.





Composição da Alerj





A nova composição mostra uma Assembleia com predominância do PL, que terá 21 das 70 cadeiras. O PT e o PSD terão nove parlamentares cada, garantindo às duas siglas bancadas relevantes na Casa. A distribuição fica assim:



PL: 21 deputados

PT: 9

PSD: 9

PSOL: 5

PP: 5

União: 4

Republicanos: 3

MDB: 2

PDT: 2

Solidariedade: 2

PSB: 2

PCdoB: 1

Novo: 1

PSDB: 1

Agir: 1

PRD: 1

DC: 1



A lista dos eleitos não corresponde necessariamente à ordem de votação individual. Na eleição proporcional, as cadeiras são distribuídas de acordo com o desempenho dos partidos e as regras do sistema eleitoral. Por isso, candidatos com votações diferentes podem conquistar cadeiras dentro da mesma legenda ou federação.





Veja os 70 eleitos





1. Índia Armelau (PL) — 248.504 votos

2. Márcio Canella (União) — 197.178

3. Renata Souza (PSOL) — 176.871

4. Dani Balbi (PCdoB) — 169.474

5. Guilherme Delaroli (PL) — 166.374

6. Rosenverg Reis (MDB) — 139.866

7. Elika Takimoto (PT) — 135.271

8. Anderson Moraes (PL) — 129.325

9. Costenaro (Novo) — 121.780

10. Dra. Gabriela (PL) — 96.267

11. Flávio Serafini (PSOL) — 95.666

12. Felipinho Ravis (PP) — 93.606

13. Alan Lopes (PL) — 93.396

14. João Pires (PSD) — 90.195

15. Verônica Lima (PT) — 85.421

16. Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) — 83.461

17. Fernanda Neves (PDT) — 83.326

18. Rafael Nobre (União) — 76.706

19. Jair Bittencourt (PL) — 73.722

20. Léo Vieira Filho (PSDB) — 72.939

21. André Ceciliano (PT) — 70.628

22. Nelsinho Ruas (PL) — 70.552

23. Bruno Dauaire (União) — 69.119

24. Marina do MST (PT) — 66.167

25. Rodrigo Medeiros (PL) — 65.530

26. André Corrêa (PSD) — 65.188

27. Carlinhos BNH (PP) — 61.724

28. Felipe Pampolha (PP) — 61.589

29. Jorge Felippe Neto (PL) — 58.508

30. Delegado Carlos Augusto (PL) — 58.142

31. Marcelo Dino (PL) — 57.982

32. Librelon (Republicanos) — 57.409

33. Dr. Pedro Ricardo (PL) — 57.354

34. Delegado Bernardo Leal (PP) — 57.254

35. Claudio Caiado (PSD) — 56.936

36. Gustavo Tutuca (PP) — 56.334

37. Renato Miranda (PL) — 56.329

38. Dani Monteiro (PSOL) — 55.227

39. Guilherme Schleder (PSD) — 54.760

40. Munir Neto (Solidariedade) — 52.808

41. Julio Rocha (Agir) — 51.609

42. Allyson Elias (PT) — 51.145

43. Márcio Gualberto (PL) — 50.804

44. Chico Machado (PL) — 50.664

45. Vinícius Cozzolino (PSD) — 49.353

46. Leandro (Republicanos) — 49.013

47. Tia Ju (Republicanos) — 47.302

48. Coronel Menezes (PL) — 46.700

49. Rafael Picciani (União) — 46.686

50. Giovani Ratinho (MDB) — 46.380

51. Luciana Boiteux (PSOL) — 44.928

52. Leonel de Esquerda (PT) — 44.597

53. Giselle Monteiro (PL) — 44.532

54. Luiz Paulo (PSD) — 43.720

55. Serginho (PDT) — 43.664

56. Ana Paula Mendes (PSD) — 43.356

57. Yuri Moura (PSOL) — 43.336

58. Zeidan (PT) — 43.115

59. Poubel Filho (PL) — 42.871

60. Daniel Marques (PL) — 42.768

61. Adilson Pires (PT) — 42.467

62. Felipe Tropa (PL) — 41.293

63. Carla Machado (PSD) — 39.208

64. Vantoil Martins (PSB) — 39.179

65. Soldado Tobias (PRD) — 37.969

66. Joyce Trindade (PSD) — 37.088

67. Arthur Monteiro (Solidariedade) — 35.844

68. Jari (PSB) — 34.199

69. Raone Ferreira (PT) — 28.377

70. Carlos Russo (DC) — 27.447



Com a composição definida, os 70 eleitos assumem os mandatos na Alerj a partir de 2027.