Direitista, Índia Armelau (PL) foi a deputada estadual mais votada Divulgação / Alerj
Márcio Canella (União) ficou em segundo lugar, com 197.178 votos, seguido por Renata Souza (PSOL), que recebeu 176.871. Apesar de a votação individual definir a ordem dos candidatos, a composição da Alerj foi determinada pela distribuição proporcional das cadeiras entre partidos, conforme o desempenho de cada legenda na eleição.
O PL será a maior bancada da próxima legislatura, com 21 deputados eleitos. PT e PSD aparecem na sequência, com nove cadeiras cada. PSOL e PP terão cinco deputados cada, enquanto o União terá quatro representantes.
Republicanos elegeu três deputados. MDB, PDT, Solidariedade e PSB ficaram com duas cadeiras cada. PCdoB, Novo, PSDB, Agir, PRD e DC elegeram um deputado cada.
Os mais votados
Rosenverg Reis (MDB) recebeu 139.866 votos e ficou na sexta posição. Elika Takimoto (PT) teve 135.271, enquanto Anderson Moraes (PL) chegou a 129.325.
Costenaro (Novo), com 121.780 votos, e Dra. Gabriela (PL), com 96.267, completaram os dez primeiros colocados.
Flávio Serafini (PSOL), Felipinho Ravis (PP), Alan Lopes (PL), João Pires (PSD), Verônica Lima (PT), Alexandre Isquierdo Malafaia (PL), Fernanda Neves (PDT), Rafael Nobre (União), Jair Bittencourt (PL) e Léo Vieira Filho (PSDB) também ficaram entre os 20 candidatos com maior votação.
Composição da Alerj
PL: 21 deputados
PT: 9
PSD: 9
PSOL: 5
PP: 5
União: 4
Republicanos: 3
MDB: 2
PDT: 2
Solidariedade: 2
PSB: 2
PCdoB: 1
Novo: 1
PSDB: 1
Agir: 1
PRD: 1
DC: 1
A lista dos eleitos não corresponde necessariamente à ordem de votação individual. Na eleição proporcional, as cadeiras são distribuídas de acordo com o desempenho dos partidos e as regras do sistema eleitoral. Por isso, candidatos com votações diferentes podem conquistar cadeiras dentro da mesma legenda ou federação.
Veja os 70 eleitos
1. Índia Armelau (PL) — 248.504 votos
2. Márcio Canella (União) — 197.178
3. Renata Souza (PSOL) — 176.871
4. Dani Balbi (PCdoB) — 169.474
5. Guilherme Delaroli (PL) — 166.374
6. Rosenverg Reis (MDB) — 139.866
7. Elika Takimoto (PT) — 135.271
8. Anderson Moraes (PL) — 129.325
9. Costenaro (Novo) — 121.780
10. Dra. Gabriela (PL) — 96.267
11. Flávio Serafini (PSOL) — 95.666
12. Felipinho Ravis (PP) — 93.606
13. Alan Lopes (PL) — 93.396
14. João Pires (PSD) — 90.195
15. Verônica Lima (PT) — 85.421
16. Alexandre Isquierdo Malafaia (PL) — 83.461
17. Fernanda Neves (PDT) — 83.326
18. Rafael Nobre (União) — 76.706
19. Jair Bittencourt (PL) — 73.722
20. Léo Vieira Filho (PSDB) — 72.939
21. André Ceciliano (PT) — 70.628
22. Nelsinho Ruas (PL) — 70.552
23. Bruno Dauaire (União) — 69.119
24. Marina do MST (PT) — 66.167
25. Rodrigo Medeiros (PL) — 65.530
26. André Corrêa (PSD) — 65.188
27. Carlinhos BNH (PP) — 61.724
28. Felipe Pampolha (PP) — 61.589
29. Jorge Felippe Neto (PL) — 58.508
30. Delegado Carlos Augusto (PL) — 58.142
31. Marcelo Dino (PL) — 57.982
32. Librelon (Republicanos) — 57.409
33. Dr. Pedro Ricardo (PL) — 57.354
34. Delegado Bernardo Leal (PP) — 57.254
35. Claudio Caiado (PSD) — 56.936
36. Gustavo Tutuca (PP) — 56.334
37. Renato Miranda (PL) — 56.329
38. Dani Monteiro (PSOL) — 55.227
39. Guilherme Schleder (PSD) — 54.760
40. Munir Neto (Solidariedade) — 52.808
41. Julio Rocha (Agir) — 51.609
42. Allyson Elias (PT) — 51.145
43. Márcio Gualberto (PL) — 50.804
44. Chico Machado (PL) — 50.664
45. Vinícius Cozzolino (PSD) — 49.353
46. Leandro (Republicanos) — 49.013
47. Tia Ju (Republicanos) — 47.302
48. Coronel Menezes (PL) — 46.700
49. Rafael Picciani (União) — 46.686
50. Giovani Ratinho (MDB) — 46.380
51. Luciana Boiteux (PSOL) — 44.928
52. Leonel de Esquerda (PT) — 44.597
53. Giselle Monteiro (PL) — 44.532
54. Luiz Paulo (PSD) — 43.720
55. Serginho (PDT) — 43.664
56. Ana Paula Mendes (PSD) — 43.356
57. Yuri Moura (PSOL) — 43.336
58. Zeidan (PT) — 43.115
59. Poubel Filho (PL) — 42.871
60. Daniel Marques (PL) — 42.768
61. Adilson Pires (PT) — 42.467
62. Felipe Tropa (PL) — 41.293
63. Carla Machado (PSD) — 39.208
64. Vantoil Martins (PSB) — 39.179
65. Soldado Tobias (PRD) — 37.969
66. Joyce Trindade (PSD) — 37.088
67. Arthur Monteiro (Solidariedade) — 35.844
68. Jari (PSB) — 34.199
69. Raone Ferreira (PT) — 28.377
70. Carlos Russo (DC) — 27.447
Com a composição definida, os 70 eleitos assumem os mandatos na Alerj a partir de 2027.
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