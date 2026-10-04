Eleições 2026: Veja a lista de senadores eleitos - Agência Senado

Eleições 2026: Veja a lista de senadores eleitosAgência Senado

Publicado 04/10/2026 18:48 | Atualizado 04/10/2026 21:57

As eleições de 2026 renovaram 54 das 81 cadeiras do Senado Federal, o equivalente a dois terços da composição da Casa. Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois senadores neste domingo (4), pelo sistema majoritário, em que os candidatos mais votados ficam com as vagas. O PL foi o partido com maior número de eleitos, com 19 cadeiras, enquanto o PT conquistou sete.

Os senadores eleitos terão mandato de oito anos. A nova legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027, e os mandatos das cadeiras renovadas nesta eleição seguem até 31 de janeiro de 2035. Cada senador também conta com dois suplentes, que podem assumir o cargo em caso de afastamento ou vacância.

Confira abaixo todos os eleitos:

Acre

Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos)

Alagoas

Arthur Lira (PP)

Marina Jhc (PSDB)

Amapá

Lucas Barreto (PSD)

Rayssa Furlan (Podemos)

Amazonas

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)



Bahia

Jaques Wagner (PT)

Rui Costa (PT)

Ceará

Cid Gomes (PSB)

Luizianne (Rede)

Distrito Federal

Michelle Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Evair de Melo (Republicanos)

Goiás

Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União)

Maranhão

Lahesio Bonfim (Novo)

Fufuca (PP)

Mato Grosso

Mauro Mendes (União Brasil)

Zé Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja (PL)



Capitão Contar (PL)

Minas Gerais

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Pará

Helder Barbalho (MDB)

Delegado Éder Mauro (PL)



Paraíba

João Azevedo (PSB)

Veneziano (MDB)

Paraná

Filipe Barros (PL)

Deltan Dallagnol (Novo)

Pernambuco

Humberto Costa (PT)

Marília Arraes (PDT)

Piauí

Marcelo Castro (MDB)

Júlio César O Julim do Lula (PSD)

Rio de Janeiro

Carlos Portinho (PL)

Carlos Jordy (PL)

Rio Grande do Norte

Styvenson Valentim (Podemos)

Samanda de Lula (PT)



Rio Grande do Sul

Sanderson (PL)

Marcel van Hattem (Novo)



Rondônia

Fernando Máximo (PL)

Bruno Scheid (PL)

Roraima

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)



Santa Catarina

Carol de Toni (PL)

Carlos Bolsonaro (PL)



São Paulo

André do Prado (PL)

Guilherme Derrite (PP)



Sergipe



Rogerio Carvalho (PT)

Delegado Alessandro (MDB)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)



Alexandre Guimarães (MDB)