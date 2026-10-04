Eleições 2026: Veja a lista de senadores eleitosAgência Senado

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Karilayn Areias
As eleições de 2026 renovaram 54 das 81 cadeiras do Senado Federal, o equivalente a dois terços da composição da Casa. Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois senadores neste domingo (4), pelo sistema majoritário, em que os candidatos mais votados ficam com as vagas. O PL foi o partido com maior número de eleitos, com 19 cadeiras, enquanto o PT conquistou sete.
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Os senadores eleitos terão mandato de oito anos. A nova legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027, e os mandatos das cadeiras renovadas nesta eleição seguem até 31 de janeiro de 2035. Cada senador também conta com dois suplentes, que podem assumir o cargo em caso de afastamento ou vacância.

Confira abaixo todos os eleitos:

Acre
Marcio Bittar (PL)
Mara Rocha (Republicanos)
Alagoas
Arthur Lira (PP)
Marina Jhc (PSDB)
Amapá
Lucas Barreto (PSD)
Rayssa Furlan (Podemos)
Amazonas
Eduardo Braga (MDB)
Plínio Valério (PSDB)
Bahia
Jaques Wagner (PT)
Rui Costa (PT)
Ceará
Cid Gomes (PSB)
Luizianne (Rede)
Distrito Federal
Michelle Bolsonaro (PL)
Bia Kicis (PL)
Espírito Santo
Renato Casagrande (PSB) 
Evair de Melo (Republicanos) 
Goiás
Gustavo Gayer (PL) 
Gracinha Caiado (União)
Maranhão
Lahesio Bonfim (Novo)
Fufuca (PP)
Mato Grosso
Mauro Mendes (União Brasil)
Zé Medeiros (PL)
Mato Grosso do Sul 
Reinaldo Azambuja (PL)

Capitão Contar  (PL)
Minas Gerais
Domingos Sávio (PL) 
Marília Campos (PT)
Pará
Helder Barbalho (MDB)
Delegado Éder Mauro (PL)
Paraíba
João Azevedo (PSB) 
Veneziano (MDB)
Paraná
Filipe Barros (PL)
Deltan Dallagnol (Novo) 
Pernambuco
Humberto Costa (PT) 
Marília Arraes (PDT)
Piauí
Marcelo Castro (MDB) 
Júlio César O Julim do Lula (PSD)
Rio de Janeiro
Carlos Portinho (PL)
Carlos Jordy (PL)
Rio Grande do Norte
Styvenson Valentim (Podemos)
Samanda de Lula (PT)
Rio Grande do Sul
Sanderson (PL)
Marcel van Hattem (Novo) 

Rondônia
Fernando Máximo (PL) 
Bruno Scheid (PL)
Roraima
Nicoletti (PL)
Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina
Carol de Toni (PL) 
Carlos Bolsonaro (PL)

São Paulo
André do Prado (PL)
Guilherme Derrite (PP)

Sergipe
Rogerio Carvalho (PT)
Delegado Alessandro (MDB)
Tocantins
Eduardo Gomes (PL)
Alexandre Guimarães (MDB)