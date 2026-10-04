Eleições 2026: Veja a lista de senadores eleitosAgência Senado
Confira abaixo todos os eleitos:
Capitão Contar (PL)
Rondônia
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
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Eleições 2026: Veja a lista de senadores eleitosAgência Senado
Carlos Portinho e Carlos Jordy são eleitos senadores pelo Rio
Os candidatos pelo PL vão cumprir o mandato de oito anos. Benedita da Silva (PT) ficou em terceiro lugar
Eduardo Paes e Douglas Ruas vão disputar o segundo turno no Rio
Candidatos confirmam favoritismo, mas votos para Anthony Garotinho, que estão sub judice, podem garantir vitória do representante do PL
Lula e Flávio Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno
Candidato do PL recebeu 47,18% dos votos, contra 44,98% do petista quando urnas ainda não foram totalmente apuradas
Tarcísio de Freitas é reeleito governador de SP no 1º turno
Candidato do Republicanos ganhou a disputa em São Paulo com 62,85% dos votos válidos, à frente de Fernando Haddad, do PT
Forças estaduais de segurança registram 56 crimes eleitorais no Rio
Principal tipo de ocorrência foi boca de urna, com 38, e houve apreensão de materiais, principalmente de campanha de políticos
Apoiadores de Lula se reúnem na Cinelândia
Eleitores acompanham a apuração das urnas na noite deste domingo (4)
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