Aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 10/10/2026 09:58

Mega-Sena sorteia, neste domingo (11), um prêmio estimado em R$ 112 milhões. As seis dezenas do concurso 3.069 serão sorteadas a partir das 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.





Os interessados em participar do sorteio podem registrar suas apostas até as 22h deste sábado (10), também no horário de Brasília. Os jogos podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, espalhadas por todo o país, ou pela internet.



A aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6. O valor do prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 112 milhões, destinado aos apostadores que acertarem os seis números sorteados.



No concurso anterior, foram sorteadas as dezenas 07, 10, 39, 40, 43 e 57. Nenhum apostador conseguiu acertar os seis números, fazendo com que o prêmio chegasse à estimativa de R$ 112 milhões para o sorteio deste domingo. LEIA MAIS! Rede de salões abre vagas de emprego na Zona Sul e Barra Os interessados em participar do sorteio podem registrar suas apostas até as 22h deste sábado (10), também no horário de Brasília. Os jogos podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, espalhadas por todo o país, ou pela internet.A aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6. O valor do prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 112 milhões, destinado aos apostadores que acertarem os seis números sorteados.No concurso anterior, foram sorteadas as dezenas 07, 10, 39, 40, 43 e 57. Nenhum apostador conseguiu acertar os seis números, fazendo com que o prêmio chegasse à estimativa de R$ 112 milhões para o sorteio deste domingo.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.