Homem invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anos - Reprodução

Homem invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anosReprodução

Publicado 10/10/2026 08:34





O homem, que sofria de esquizofrenia, segundo a Polícia, chegou de bicicleta, invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anos.



"Conseguimos neutralizar essa pessoa e resgatar as 13 crianças, levando-as até os médicos e os bombeiros que estavam ali para socorrê-las", disse em coletiva de imprensa o comandante das forças especiais da PM-PR, Alexandre Lopes Dias.



Imagens divulgadas por canais de TV mostraram professores e diretores retirando as demais crianças que estavam no local. Segundo o oficial, o homem espalhou um produto inflamável pela sala e segurava um isqueiro. Também portava uma faca e um simulacro de arma de fogo.



As negociações duraram cerca de três horas. O comandante explicou que optou-se por uma intervenção tática, uma vez que as crianças estavam cada vez mais estressadas e que o homem começava a agredi-las fisicamente.



A imprensa reportou disparos e barulhos semelhantes aos de bombas de efeito moral. A Polícia identificou o agressor, mas ainda não foi possível determinar o motivo do ataque nem se ele tinha algum vínculo com a creche.



"As 13 crianças estão vivas e em segurança! Depois de momentos de muita tensão e angústia, essa é a notícia que todos nós esperávamos", comemorou no Instagram o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que prometeu apoio às famílias. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) resgatou nesta sexta-feira (9) 13 crianças feitas reféns em uma creche de Curitiba e matou o sequestrador, que ameaçava incendiar o local, informaram autoridades.O homem, que sofria de esquizofrenia, segundo a Polícia, chegou de bicicleta, invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anos."Conseguimos neutralizar essa pessoa e resgatar as 13 crianças, levando-as até os médicos e os bombeiros que estavam ali para socorrê-las", disse em coletiva de imprensa o comandante das forças especiais da PM-PR, Alexandre Lopes Dias.Imagens divulgadas por canais de TV mostraram professores e diretores retirando as demais crianças que estavam no local. Segundo o oficial, o homem espalhou um produto inflamável pela sala e segurava um isqueiro. Também portava uma faca e um simulacro de arma de fogo.As negociações duraram cerca de três horas. O comandante explicou que optou-se por uma intervenção tática, uma vez que as crianças estavam cada vez mais estressadas e que o homem começava a agredi-las fisicamente.A imprensa reportou disparos e barulhos semelhantes aos de bombas de efeito moral. A Polícia identificou o agressor, mas ainda não foi possível determinar o motivo do ataque nem se ele tinha algum vínculo com a creche."As 13 crianças estão vivas e em segurança! Depois de momentos de muita tensão e angústia, essa é a notícia que todos nós esperávamos", comemorou no Instagram o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que prometeu apoio às famílias.

Homem é preso por ameaçar pessoas com arma na Gávea

Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo. O caso aconteceu no dia 5.



A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

*Com informações da AFP

