Homem invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anosReprodução

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Alexia Gomes
A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) resgatou nesta sexta-feira (9) 13 crianças feitas reféns em uma creche de Curitiba e matou o sequestrador, que ameaçava incendiar o local, informaram autoridades.

O homem, que sofria de esquizofrenia, segundo a Polícia, chegou de bicicleta, invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e se fechou em uma sala com as crianças, de 4 e 5 anos.

"Conseguimos neutralizar essa pessoa e resgatar as 13 crianças, levando-as até os médicos e os bombeiros que estavam ali para socorrê-las", disse em coletiva de imprensa o comandante das forças especiais da PM-PR, Alexandre Lopes Dias.

Imagens divulgadas por canais de TV mostraram professores e diretores retirando as demais crianças que estavam no local. Segundo o oficial, o homem espalhou um produto inflamável pela sala e segurava um isqueiro. Também portava uma faca e um simulacro de arma de fogo.

As negociações duraram cerca de três horas. O comandante explicou que optou-se por uma intervenção tática, uma vez que as crianças estavam cada vez mais estressadas e que o homem começava a agredi-las fisicamente.

A imprensa reportou disparos e barulhos semelhantes aos de bombas de efeito moral. A Polícia identificou o agressor, mas ainda não foi possível determinar o motivo do ataque nem se ele tinha algum vínculo com a creche.

"As 13 crianças estão vivas e em segurança! Depois de momentos de muita tensão e angústia, essa é a notícia que todos nós esperávamos", comemorou no Instagram o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que prometeu apoio às famílias.

Homem é preso por ameaçar pessoas com arma na Gávea

Um homem foi preso em flagrante na Gávea, Zona Sul do Rio, após denúncias de que um indivíduo armado estaria ameaçando pessoas na região. Os policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphone.
Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo. O caso aconteceu no dia 5.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.
*Com informações da AFP