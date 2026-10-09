Queda de avião da PM deixa três mortos no Vale do Aço - Reprodução Instagram

Queda de avião da PM deixa três mortos no Vale do AçoReprodução Instagram

Publicado 09/10/2026 18:54

Três integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais morreram após a queda de um avião da corporação na tarde desta sexta-feira (9), na região do Aeroporto Regional do Vale do Aço, entre Ipatinga e Santana do Paraíso. A informação foi confirmada pelo coronel Flávio Santiago. A aeronave envolvida no acidente era a Pegasus 17.

O avião havia partido do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino ao Vale do Aço. De acordo com os horários divulgados pela Polícia Militar, a decolagem ocorreu às 15h16, e o pouso no aeroporto regional foi registrado às 16h02. A queda aconteceu na sequência, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas oficialmente.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na BR-458, na altura do quilômetro 43, em Santana do Paraíso. Duas equipes foram enviadas ao local.



Imagens feitas por pessoas que estavam nas proximidades mostram uma coluna de fumaça preta após a queda. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente os nomes dos três mortos nem detalhes sobre o que provocou o acidente.



Durante um pronunciamento à imprensa, o coronel Flávio Santiago confirmou a morte dos integrantes da corporação e lamentou a perda.



“A informação que nós temos, infelizmente, é de três óbitos, de companheiros da nossa corporação”, afirmou.



O representante da PM também informou que uma coletiva de imprensa seria realizada ainda nesta sexta-feira para apresentar novas informações sobre o caso e os envolvidos. Ele pediu cautela na divulgação dos nomes e das imagens das vítimas, explicando que as famílias ainda estavam sendo comunicadas.



“Mas, no primeiro momento, segue a lamentação e a consternação de toda a Polícia Militar pelo falecimento de três combatentes desses asas indomáveis da nossa corporação”, declarou Santiago.