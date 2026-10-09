Queda de avião da PM deixa três mortos no Vale do AçoReprodução Instagram
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na BR-458, na altura do quilômetro 43, em Santana do Paraíso. Duas equipes foram enviadas ao local.
Imagens feitas por pessoas que estavam nas proximidades mostram uma coluna de fumaça preta após a queda. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente os nomes dos três mortos nem detalhes sobre o que provocou o acidente.
Durante um pronunciamento à imprensa, o coronel Flávio Santiago confirmou a morte dos integrantes da corporação e lamentou a perda.
“A informação que nós temos, infelizmente, é de três óbitos, de companheiros da nossa corporação”, afirmou.
O representante da PM também informou que uma coletiva de imprensa seria realizada ainda nesta sexta-feira para apresentar novas informações sobre o caso e os envolvidos. Ele pediu cautela na divulgação dos nomes e das imagens das vítimas, explicando que as famílias ainda estavam sendo comunicadas.
“Mas, no primeiro momento, segue a lamentação e a consternação de toda a Polícia Militar pelo falecimento de três combatentes desses asas indomáveis da nossa corporação”, declarou Santiago.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.