Operação Captura mobilizou unidades especializadas das Polícias Civis de todo o Brasil - Divulgação/Polícia Civil

Operação Captura mobilizou unidades especializadas das Polícias Civis de todo o BrasilDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/10/2026 16:57

Uma ação coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), prendeu 504 pessoas de alta periculosidade em todo o país. A Operação Captura mobilizou unidades especializadas das Polícias Civis das 27 Unidades da Federação e contou com efetivo de 530 agentes.

Realizada entre 24 de agosto e 26 de setembro, a operação teve como objetivo localizar e prender pessoas procuradas pela Justiça por envolvimento em crimes violentos e atuação em organizações criminosas.

A iniciativa priorizou o cumprimento de mandados judiciais relacionados aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que inclui homicídios, feminicídios e latrocínios, além de ações contra alvos ligados a organizações criminosas.

Ao todo, foram cumpridos mais de 3.690 mandados de prisão. Entre eles, 504 prisões relacionadas a homicídios, latrocínios, feminicídios e integrantes de organizações criminosas.

Entre os detidos na operação, se destacam:

. Raimundo Ribeiro Coelho, foragido há 16 anos, acusado de matar a própria esposa a golpes de facão;

.Fagner Gomes Sena, foragido de Pedrinhas (MA) há mais de 11 anos, com seis mandados de prisão em aberto, por envolvimento em homicídios e roubos;

. Jailton Napoles Correa Menezes, líder espiritual, acusado de abusar sexualmente de mais de dez mulheres em três estados;

. Gilson Borges de Souza, foragido há quatro anos, apontado pelas forças de segurança como um dos fundadores de ação criminosa no Norte do Brasil.

De acordo com o MJSP, o Projeto Captura busca ampliar a cooperação entre as forças de segurança pública e apoiar os estados na localização e prisão de foragidos da Justiça.

A ação fortalece o compartilhamento de informações de inteligência e a articulação entre instituições de diferentes Unidades da Federação. Os dados produzidos no monitoramento de foragidos podem ser rapidamente repassados às forças responsáveis pela atuação nos locais onde eles são identificados.

A lista completa de procurados pode ser conferida no site do Projeto Captura.

O DIA não localizou as defesas dos citados nesta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.