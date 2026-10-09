Operação Captura mobilizou unidades especializadas das Polícias Civis de todo o BrasilDivulgação/Polícia Civil
Operação Captura prende 504 criminosos de alta periculosidade
Ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou unidades especializadas das Polícias Civis das 27 Unidades da Federação
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Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 44,2% e Flávio, 42,7% no segundo turno
Eleitores indecisos representam 9,7%, enquanto 3,4% declaram que irão votar em branco ou anular o voto
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