Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PTReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/10/2026 16:26

A Polícia Federal negou, no início da tarde desta sexta-feira (9), que Daniel Vorcaro tenha prestado depoimento com o teor divulgado em reportagem da revista Veja sobre um suposto financiamento para um filme sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o órgão, o ex-banqueiro, que está preso , não apresentou à instituição anexos, documentos ou informações com o conteúdo descrito na publicação.

"As propostas de colaboração premiada que foram apresentadas à PF pela defesa do investigado não foram acolhidas em razão do não atendimento aos requisitos legais, conforme decisão fundamentada de conhecimento da defesa", informou a PF em comunicado.



A manifestação acontece após a publicação da reportagem intitulada "Vorcaro conta que liberou dinheiro para filme sobre Lula por negócios no governo", divulgada pela revista Veja nesta sexta-feira (9).



Diante da publicação, a defesa de Lula encaminhou à Polícia Federal uma notícia-crime com pedido de providências urgentes para apurar os fatos relacionados à reportagem. "O expediente foi encaminhado à área técnica para adoção das providências de polícia judiciária", informou a corporação.



Flávio Bolsonaro repercute áudio







Após reuniões com aliados, Flávio conversou com jornalistas e comentou a reportagem da Veja. Na ocasião, relacionou o conteúdo divulgado à gravação em que ele próprio



"Como é que o jogo da política muitas vezes é sujo, gente? Então, por falar em sujeiras, eu queria também aqui tratar desse tema que saiu agora na revista Veja. Eu fui injustiçado. Você não sabe como é difícil disputar um cargo público tomando tanta pancada com mentira, e muita gente me pré-julgou porque eu fui pedir um patrocínio para um empresário, para um filme privado do presidente Bolsonaro, sem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser senador da República", afirmou.



Na sequência, Flávio comparou os dois casos e acusou Lula de ter recebido propina. "E o que nós vimos agora com o áudio do próprio Vorcaro, dizendo o que eu sempre falei desde o dia 1º: com o filme do Bolsonaro não tem nada de errado; já com o filme do Lula foi dinheiro por fora. Esse cara recebeu propina. Então, o Bolsonaro pediu um patrocínio e o Lula pediu propina", disse.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) esteve na tarde desta sexta-feira (9) em um clube na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, para um encontro com Douglas Ruas, que aguarda a oficialização de sua eleição ao governo estadual, e outras lideranças políticas.Após reuniões com aliados, Flávio conversou com jornalistas e comentou a reportagem da Veja. Na ocasião, relacionou o conteúdo divulgado à gravação em que ele próprio aparece pedindo recursos a Vorcaro para financiar Dark Horse, filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)."Como é que o jogo da política muitas vezes é sujo, gente? Então, por falar em sujeiras, eu queria também aqui tratar desse tema que saiu agora na revista Veja. Eu fui injustiçado. Você não sabe como é difícil disputar um cargo público tomando tanta pancada com mentira, e muita gente me pré-julgou porque eu fui pedir um patrocínio para um empresário, para um filme privado do presidente Bolsonaro, sem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser senador da República", afirmou.Na sequência, Flávio comparou os dois casos e acusou Lula de ter recebido propina. "E o que nós vimos agora com o áudio do próprio Vorcaro, dizendo o que eu sempre falei desde o dia 1º: com o filme do Bolsonaro não tem nada de errado; já com o filme do Lula foi dinheiro por fora. Esse cara recebeu propina. Então, o Bolsonaro pediu um patrocínio e o Lula pediu propina", disse.

Investigação sobre financiamento de filme de Jair Bolsonaro



O comentário de Flávio Bolsonaro acontece em meio a uma investigação sobre o financiamento de Dark Horse com recursos de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master.



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de investigação contra o senador por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionadas ao financiamento do longa-metragem.



A decisão foi proferida em 22 de julho e se tornou pública após o levantamento parcial do sigilo da investigação sobre as fraudes atribuídas a Vorcaro e suas conexões políticas em Brasília. Flávio Bolsonaro, por sua vez, nega a existência de irregularidades na captação dos recursos.