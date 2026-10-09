Dino afirmou que as ameaças não afetam trabalho como ministro do STFRosinei Coutinho / STF
Dino expõe relatório com ameaça de assassinato contra ministros do STF
Mensagens foram publicadas em perfil no Instagram e citam ao menos cinco juízes da Corte
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Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 44,2% e Flávio, 42,7% no segundo turno
Eleitores indecisos representam 9,7%, enquanto 3,4% declaram que irão votar em branco ou anular o voto
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Os que pretendem votar em branco ou nulo ou não sabem somam 3,2%
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Governo espera apresentar pedido na terça ou quarta-feira para viabilizar votação da proposta na próxima semana
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