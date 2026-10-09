A entidade reforçou que não tem relacionamento direto com clientes do sistema bancárioJoedson Alves / Agência Brasil
Febraban alerta que criminosos têm se passado pela entidade para aplicar golpes
O esquema contacta vítimas por aplicativos de mensagem e busca obter dados pessoais para realizar operações em seus nomes
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Operação Captura prende 504 criminosos de alta periculosidade
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Inflação oficial de setembro fica em 0,82%, mostra IBGE
IPCA foi pressionado por fim do Bônus de Itaipu; habitação, transportes e alimentos também empurraram o índice
Dino expõe relatório com ameaça de assassinato contra ministros do STF
Mensagens foram publicadas em perfil no Instagram e citam ao menos cinco juízes da Corte
Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 44,2% e Flávio, 42,7% no segundo turno
Eleitores indecisos representam 9,7%, enquanto 3,4% declaram que irão votar em branco ou anular o voto
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