Andréa Cristina Dias Borges - Divulgação

Andréa Cristina Dias BorgesDivulgação

Publicado 23/09/2026 00:00

Recebi uma ligação de uma pessoa que se passou por funcionária do meu banco. Convencido de que minha conta estava em risco, fiz um Pix para uma conta indicada por ela. Depois descobri que era um golpe. O banco pode ser responsabilizado pelo prejuízo?

Geórgia Duarte, Vila da Penha.

Segundo a advogada Andréa Cristina Dias Borges, é possível discutir a responsabilização do banco em casos de golpe envolvendo Pix. Para avaliar se houve Engenharia Social, prática que utiliza manipulação psicológica para induzir a vítima a realizar determinada ação, é preciso analisar alguns aspectos.

De acordo com Andréa, é necessário verificar se houve uma transação atípica na conta-corrente do consumidor, ou seja, se a movimentação ocorreu fora do seu histórico, considerando valor, horário ou local, além da existência ou não de falhas nos mecanismos de segurança que possam ter levado ao vazamento de dados.

Em relação à conta que recebeu o Pix, a advogada explica que também é preciso verificar se sua abertura ocorreu dentro das regras estabelecidas pelo Banco Central. Caso seja identificada alguma irregularidade, isso poderá caracterizar negligência por parte do banco recebedor.

Todos esses aspectos precisam ser examinados. O artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que não haverá responsabilização quando ficar comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. Esse entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por isso, diante de uma situação desse tipo, é importante reunir comprovantes, registros da transação e demais documentos relacionados ao golpe e procurar um núcleo de atendimento ou um advogado para uma análise criteriosa do caso.Em golpes envolvendo Pix, cada detalhe da operação pode ser importante para determinar onde ocorreu a falha e quem pode ser responsabilizado, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.