Policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphone - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphoneDivulgação / PMERJ

Publicado 05/10/2026 07:56

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (5), na Gávea, Zona Sul do Rio , após denúncias de que um indivíduo armado estaria ameaçando pessoas na região. Os policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphone.





Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo.



A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado. LEIA MAIS! Polícia prende advogada suspeita de desviar dinheiro de idosa falecida Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo.A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Ataque a tiros deixa feridos em Belford Roxo

Quatro pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (4), durante um ataque a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Não há informações sobre a motivação do crime.



O caso aconteceu na Rua Araújo, no bairro São José. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram avisados de que três pessoas haviam sido baleadas, socorridas por populares e levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.



Após o ocorrido, uma quarta pessoa também deu entrada na mesma unidade, alegando ter sido baleada na mesma ação.



Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, as quatro vítimas permanecem internadas no HMAPN. Caio Felipe Carneiro da Costa, de 19 anos, teve uma fratura no úmero direito e apresenta quadro estável. Thainá Elenice da Silva Aleixo, de 33 anos, sofreu uma fratura na mão esquerda e também está estável.



Antônio Marcos Costa, de 40 anos, apresentou fratura exposta no fêmur esquerdo, passou por cirurgia e permanece estável. Já uma mulher identificada pela prefeitura como Thaisa Souza da Costa Silva, de aproximadamente 34 anos, teve ferimentos no dorso e na região da axila direita. Ela passou por uma toracostomia e apresenta quadro regular. Segundo a administração municipal, ela ainda não havia apresentado documento de identificação.



O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar os responsáveis.