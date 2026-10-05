Policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphoneDivulgação / PMERJ
Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo.
A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.
Ataque a tiros deixa feridos em Belford Roxo
O caso aconteceu na Rua Araújo, no bairro São José. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram avisados de que três pessoas haviam sido baleadas, socorridas por populares e levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.
Após o ocorrido, uma quarta pessoa também deu entrada na mesma unidade, alegando ter sido baleada na mesma ação.
Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, as quatro vítimas permanecem internadas no HMAPN. Caio Felipe Carneiro da Costa, de 19 anos, teve uma fratura no úmero direito e apresenta quadro estável. Thainá Elenice da Silva Aleixo, de 33 anos, sofreu uma fratura na mão esquerda e também está estável.
Antônio Marcos Costa, de 40 anos, apresentou fratura exposta no fêmur esquerdo, passou por cirurgia e permanece estável. Já uma mulher identificada pela prefeitura como Thaisa Souza da Costa Silva, de aproximadamente 34 anos, teve ferimentos no dorso e na região da axila direita. Ela passou por uma toracostomia e apresenta quadro regular. Segundo a administração municipal, ela ainda não havia apresentado documento de identificação.
O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar os responsáveis.
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