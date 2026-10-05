Policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphoneDivulgação / PMERJ

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Alexia Gomes
Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (5), na Gávea, Zona Sul do Rio, após denúncias de que um indivíduo armado estaria ameaçando pessoas na região. Os policiais apreenderam duas pistolas, um veículo, um carregador com munições e um smartphone.
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Segundo o comando do 23º BPM (Leblon), policiais militares seguiram até a Avenida Rodrigo Otávio após receberem as informações e interceptaram o suspeito dentro de um veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Ataque a tiros deixa feridos em Belford Roxo

Quatro pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (4), durante um ataque a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Não há informações sobre a motivação do crime.

O caso aconteceu na Rua Araújo, no bairro São José. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram avisados de que três pessoas haviam sido baleadas, socorridas por populares e levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.

Após o ocorrido, uma quarta pessoa também deu entrada na mesma unidade, alegando ter sido baleada na mesma ação.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, as quatro vítimas permanecem internadas no HMAPN. Caio Felipe Carneiro da Costa, de 19 anos, teve uma fratura no úmero direito e apresenta quadro estável. Thainá Elenice da Silva Aleixo, de 33 anos, sofreu uma fratura na mão esquerda e também está estável.

Antônio Marcos Costa, de 40 anos, apresentou fratura exposta no fêmur esquerdo, passou por cirurgia e permanece estável. Já uma mulher identificada pela prefeitura como Thaisa Souza da Costa Silva, de aproximadamente 34 anos, teve ferimentos no dorso e na região da axila direita. Ela passou por uma toracostomia e apresenta quadro regular. Segundo a administração municipal, ela ainda não havia apresentado documento de identificação.

O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar os responsáveis.