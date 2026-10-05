Ataque a tiros deixa oito feridos em praça de Duque de Caxias - Divulgação

Ataque a tiros deixa oito feridos em praça de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 05/10/2026 15:07





Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico.

Oito pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, foram atingidas durante um ataque a tiros na noite deste domingo (4), no bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, homens armados desembarcaram de dois carros pretos e dispararam contra quem ocupava uma praça da região.Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico.

Estado de saúde das vítimas



No Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), Gilson Gioia Gonçalves, de 40 anos, sofreu um ferimento no pé esquerdo. Exames não apontaram fraturas, e ele recebeu alta durante a madrugada desta segunda-feira (5).



A criança de 5 anos, identificada pelas iniciais G.M.O.V.C., também passou pelo HMAPN após ser atingida na perna direita. Os exames não indicaram fraturas, e o menino deixou a unidade durante a madrugada, com orientações médicas.



Rodrigo da Silva, de aproximadamente 40 anos, apresentou ferimento na perna direita, com sangramento. Exames detectaram fraturas, e ele permanece internado, com quadro considerado regular. Segundo a Prefeitura, o paciente ainda não havia apresentado documento de identificação.



Francisco Coelho da Costa, de 31 anos, sofreu ferimentos na perna direita e na mandíbula, que apresentava deformidade. Após avaliação e exames, ele permaneceu internado e apresenta estado regular.



Washington Vaz dos Santos, também com cerca de 40 anos, teve ferimentos no braço esquerdo e na perna direita. Exames apontaram uma fratura exposta. Ele passou por procedimento cirúrgico sem intercorrências e continua internado, com quadro estável. A Prefeitura informou que o paciente ainda não havia apresentado documento.



Breno Ramos da Silva, de 31 anos, sofreu ferimentos no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax. Os exames identificaram uma fratura. Ele segue internado, em estado estável.



Brendo Thiago Siqueira Moreira, de 19 anos, chegou ao HMAPN na manhã desta segunda-feira (5), transferido do Hospital Municipal de Imbariê. Ele sofreu um ferimento no lado direito do tórax, passou por exames e permanece em avaliação, com quadro estável.



No Hospital Municipal de Imbariê, Carlos Miguel da Silva Balbino, de 18 anos, recebeu atendimento após apresentar uma escoriação no tórax. Ele recebeu medicação e deixou a unidade com receita e orientações médicas.



Ainda segundo os agentes, dois dos atingidos possuem anotações criminais. Rodrigo da Silva Gioia tem anotação por homicídio, e Washington Vaz dos Santos conta com registro por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



O caso tramitou inicialmente na 60ª DP (Campos Elíseos) e seguiu para a 62ª DP (Imbariê), que assumiu a investigação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral