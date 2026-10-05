Uma vítima reconheceu os suspeitos e teve os objetos roubados restituídosDivulgação / PMERJ
De acordo com a corporação, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) receberam informações de que um grupo envolvido em um roubo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, havia embarcado em um ônibus.
Com a informação em mãos, os agentes iniciaram um cerco tático e intensificaram o patrulhamento. Em seguida, o ônibus foi interceptado na faixa exclusiva de transporte e, então, os suspeitos foram detidos.
Com eles, os policiais apreenderam um simulacro de pistola, duas facas utilizadas para ameaçar as vítimas, quatro celulares, cordões, bolsas e mochilas.
Segundo a corporação, uma das vítimas, que estava em outro ônibus, reconheceu os suspeitos e teve seus pertences restituídos. O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba).
Liderança do Comando Vermelho é presa
De acordo com investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Jhon exercia uma posição de comando na Cesar Maia, sendo responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidas pela facção. Ainda segundo as apurações, o homem usava a estrutura armada do Comando Vermelho para obrigar os moradores a seguir regras, os constrangendo e os explorando economicamente.
Imagens analisadas pela especializada mostram Jhon se exibindo com armas. Em um vídeo, ele aparece até atirando a esmo.
Agentes da DRE realizaram diligências e conseguiram identificar que o homem ia desembarcar de um voo, neste domingo (4), no Galeão. Uma equipe esteve no aeroporto e o aguardou no portão de desembarque. Jhon chegou junto com uma mulher. Ele não resistiu à prisão.
O homem foi autuado em flagrante por associação para o tráfico. A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa de Jhon. O espaço está aberto para a manifestação.
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