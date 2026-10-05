Segundo a Polícia Civil, Jhon Araújo é um dos líderes do Comando Vermelho na Cesar Maia - Reprodução

Segundo a Polícia Civil, Jhon Araújo é um dos líderes do Comando Vermelho na Cesar MaiaReprodução

Publicado 05/10/2026 08:29

Policiais civis prenderam, neste domingo (4), um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena , na Zona Sudoeste do Rio. Jhon Vitor do Nascimento Araújo, conhecido como Malandrex, foi encontrado quando desembarcava de um voo doméstico, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

fotogaleria

De acordo com investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Jhon exercia uma posição de comando na Cesar Maia, sendo responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidas pela facção. Ainda segundo as apurações, o homem usava a estrutura armada do Comando Vermelho para obrigar os moradores a seguir regras, os constrangendo e os explorando economicamente.

Imagens analisadas pela especializada mostram Jhon se exibindo com armas. Em um vídeo, ele aparece até atirando a esmo.

Agentes da DRE realizaram diligências e conseguiram identificar que o homem ia desembarcar de um voo, neste domingo (4), no Galeão. Uma equipe esteve no aeroporto e o aguardou no portão de desembarque. Jhon chegou junto com uma mulher. Ele não resistiu à prisão.

"A captura representa um importante golpe contra a estrutura do Comando Vermelho na Zona Sudoeste, ao retirar de circulação uma liderança apontada como relevante para a manutenção de atividades criminosas e do domínio territorial da facção na região", afirmou a Polícia Civil.

O homem foi autuado em flagrante por associação para o tráfico. A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa de Jhon. O espaço está aberto para a manifestação.

A polícia informou que Jhon Vitor já registrava passagem anterior por tráfico e é alvo de outros seis procedimentos investigativos, todos ligados a crimes de mesma natureza.

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade César Maia, Jhon Vitor do Nascimento Araujo, o "Malandrex", foi preso no Aeroporto do Galeão neste domingo (4) Crédito: Divulgação / Polícia Civil https://t.co/sk1K8yHhPF — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2026

Disputas territoriais

O DIA mostrou em Historicamente, as regiões de Vargem Grande e de Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, foram conhecidas pelo crescimento imobiliário, condomínios residenciais e áreas verdes, o que atraiu milhares de famílias. Contudo, atualmente, a realidade é outra, comomostrou em reportagem em julho.

A área de transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes.

Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ), essa mudança aconteceu de forma gradual e violenta. Durante as décadas de 2000 e 2010, o território esteve sob predominância de grupos milicianos, que mantinham o controle da região por meio da exploração de serviços clandestinos, como transporte alternativo, internet, TV a cabo e venda de gás. Além disso, influenciavam também em empreendimentos imobiliários.

Nos últimos anos, o enfraquecimento de parte das milícias, provocado por prisões de lideranças, mortes em confrontos e disputas internas, abriu espaço para a expansão das facções do tráfico. De acordo com a Polícia Civil, o Comando Vermelho aproveitou o cenário de instabilidade para avançar sobre áreas antes dominadas por milicianos. Nas Vargens, em vez de ocorrer uma ocupação rápida, a disputa é marcada por sucessivas invasões, contraofensivas e mudanças frequentes no controle territorial.