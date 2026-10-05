Policiais civis prenderam, neste domingo (4), um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio. Jhon Vitor do Nascimento Araújo, conhecido como Malandrex, foi encontrado quando desembarcava de um voo doméstico, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.
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De acordo com investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Jhon exercia uma posição de comando na Cesar Maia, sendo responsável pelo tráfico de drogas e extorsões promovidas pela facção. Ainda segundo as apurações, o homem usava a estrutura armada do Comando Vermelho para obrigar os moradores a seguir regras, os constrangendo e os explorando economicamente.
Imagens analisadas pela especializada mostram Jhon se exibindo com armas. Em um vídeo, ele aparece até atirando a esmo.
Agentes da DRE realizaram diligências e conseguiram identificar que o homem ia desembarcar de um voo, neste domingo (4), no Galeão. Uma equipe esteve no aeroporto e o aguardou no portão de desembarque. Jhon chegou junto com uma mulher. Ele não resistiu à prisão.
"A captura representa um importante golpe contra a estrutura do Comando Vermelho na Zona Sudoeste, ao retirar de circulação uma liderança apontada como relevante para a manutenção de atividades criminosas e do domínio territorial da facção na região", afirmou a Polícia Civil.
O homem foi autuado em flagrante por associação para o tráfico. A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa de Jhon. O espaço está aberto para a manifestação.
A polícia informou que Jhon Vitor já registrava passagem anterior por tráfico e é alvo de outros seis procedimentos investigativos, todos ligados a crimes de mesma natureza.
Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade César Maia, Jhon Vitor do Nascimento Araujo, o "Malandrex", foi preso no Aeroporto do Galeão neste domingo (4) Crédito: Divulgação / Polícia Civil https://t.co/sk1K8yHhPF
Historicamente, as regiões de Vargem Grande e de Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, foram conhecidas pelo crescimento imobiliário, condomínios residenciais e áreas verdes, o que atraiu milhares de famílias. Contudo, atualmente, a realidade é outra, como O DIA mostrou em reportagem em julho.
A área de transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes.
Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ), essa mudança aconteceu de forma gradual e violenta. Durante as décadas de 2000 e 2010, o território esteve sob predominância de grupos milicianos, que mantinham o controle da região por meio da exploração de serviços clandestinos, como transporte alternativo, internet, TV a cabo e venda de gás. Além disso, influenciavam também em empreendimentos imobiliários.
Nos últimos anos, o enfraquecimento de parte das milícias, provocado por prisões de lideranças, mortes em confrontos e disputas internas, abriu espaço para a expansão das facções do tráfico. De acordo com a Polícia Civil, o Comando Vermelho aproveitou o cenário de instabilidade para avançar sobre áreas antes dominadas por milicianos. Nas Vargens, em vez de ocorrer uma ocupação rápida, a disputa é marcada por sucessivas invasões, contraofensivas e mudanças frequentes no controle territorial.
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