Genro de Bill da Piscina foi levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reprodução / Redes Sociais

Genro de Bill da Piscina foi levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/10/2026 13:26

A filha e o genro de um ex-vereador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, estão entre as quatro vítimas do ataque a tiros, ocorrido na madrugada deste domingo (4), na mesma cidade. De acordo com Júlio César Lourenço da Silva, o Bill da Piscina, que concorreu nas eleições deste ano como deputado federal por meio do Democracia Cristã (DC), o casal colava adesivos no portão de casa quando foi baleado.

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Bill da Piscina postou um vídeo nas redes sociais mostrando o socorro às vítimas. Ele levou a filha e o genro em um veículo ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. O carro ficou com marcas de sangue, assim como os santinhos com o número do candidato que estavam no interior do automóvel.

"Estávamos colocando adesivos no portão de casa. Por favor, orem pela minha filha. Ela tomou um tiro nas costas e o meu genro na perna", disse Júlio César.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Thaysa Sousa da Silva Costa, de 34 anos, deu entrada com sangramento no dorso - o tiro que a atingiu saiu pela axila direita. A paciente foi avaliada por uma equipe multidisciplinar e realizou exames de imagens. Posteriormente, passou por uma cirurgia. No momento, a mulher segue internada, com dreno no tórax. Seu quadro é considerado estável.

Já Antônio Marcos Costa, de 40 anos, foi baleado na coxa esquerda. Ele passou por avaliação médica e fez exames de imagens, que constataram uma fratura exposta no fêmur. Passou por procedimento cirúrgico, sem intercorrências. O genro do ex-vereador segue internado com quadro estável.

O ataque ainda deixou outras duas pessoas feridas. Caio Felipe Carneiro da Costa, de 19 anos, deu entrada na mesma unidade com um tiro em um membro superior. Foi avaliado pela equipe multidisciplinar, realizou exames de imagens, que identificaram fratura do úmero distal à direita. Também passou por cirurgia. A prefeitura informou que o jovem segue internado, lúcido, orientado e com quadro estável.

Thainá Elenice da Silva Aleixo, de 33 anos, foi baleada na mão esquerda. Exames mostraram uma fratura no local. Médicos realizaram um procedimento cirúrgico na paciente e ela segue internada, com quadro estável,

aos cuidados da equipe multidisciplinar.

Crime antes de votação

Júlio César atuou como vereador de Belford Roxo entre 2017 a 2020 pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN). Um ano antes de acabar o mandato, foi baleado na barriga em um ataque de criminosos na cidade. Segundo a Polícia Militar, um carro e uma moto com criminosos se aproximaram do político e fizeram diversos disparos. Dois tiros o acertaram. Ele estava na companhia de um PM, que também ficou ferido.

Bill tentou a reeleição para a Câmara Municipal pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mas ficou como suplente. Em 2024, buscou uma vaga como vereador em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), e também entrou como suplente.

O ataque deste domingo (4) é investigado pela 54ª DP (Belford Roxo). De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não há indícios de que o crime tenha motivação política. Diligências estão em andamento para esclarecer integralmente os fatos e identificar a autoria do crime.