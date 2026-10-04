Vítimas deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Vítimas deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Publicado 04/10/2026 12:57

Um ataque a tiros deixou quatro pessoas feridas, na madrugada deste domingo (4), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O caso aconteceu na Rua Araújo, no bairro São José. Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram informados de que três pessoas haviam sido baleadas, socorridas por populares e levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.

Posteriormente, uma quarta pessoa deu entrada na mesma unidade, também baleada, alegando ter sido vítima da mesma ação.



Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, as quatro vítimas permanecem internadas no HMAPN. Caio Felipe Carneiro da Costa, de 19 anos, teve uma fratura no úmero direito e apresenta quadro estável. Thainá Elenice da Silva Aleixo, 33, sofreu uma fratura na mão esquerda e também está estável.



Antônio Marcos Costa, de 40 anos, apresentou fratura exposta no fêmur esquerdo, passou por cirurgia e permanece estável. Já uma mulher identificada pela Prefeitura como suposta Thaisa Souza da Costa Silva, de aproximadamente 34 anos, teve ferimentos no dorso e na região da axila direita. Ela passou por uma toracostomia e apresenta quadro regular. Segundo a administração municipal, ela ainda não havia apresentado documento de identificação.



O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar os responsáveis.



Segundo a Polícia Civil, até o momento, não há indícios de que o episódio tenha relação com motivação política.

Violência na Baixada

Na última quarta-feira (30), um funcionário da Prefeitura de São João de Meriti, outra cidade da Baixada, foi executado a tiros, dentro de um carro, no município. O ataque deixou uma segunda pessoa ferida.

Márcio Barros Freitas trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel onde o homem estava com mais de 20 marcas de tiros.

Um dos disparos acertou Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Ele recebeu alta no dia seguinte.

Na última terça-feira (29), o motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes foi encontrado morto na Rua Amatari, em Jardim Aljezur, Japeri. Segundo a família, ele estava desaparecido desde que saiu para trabalhar. Familiares revelaram ainda que acharam o carro do homem batido no Morro do Coco, em Queimados, também na Baixada, momentos antes do corpo ser localizado.

No mesmo dia, o corpo do mototaxista Maycon Alisson Lourenço , de 33 anos, foi localizado com marcas de tiros, em Duque de Caxias. Ele havia desaparecido no dia anterior depois de buscar um passageiro na área do Pantanal, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). O homem morava na comunidade do Corte 8, que é dominada pelo Comando Vermelho.

De acordo com parentes, amigos receberam uma foto de Maycon amarrado, acompanhada de mensagens ameaçadoras, antes da confirmação de sua morte. Familiares acreditam que o mototaxista possa ter sido morto por causa das informações armazenadas em seu celular, pois ele estava em grupos de colegas de profissão e de moradores da comunidade onde vivia.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os casos.