Paes está previsto para votar às 8h, Douglas Ruas às 10h30 e Anthony Garotinho votará às 9h - Montagem feita utilizando fotos da Agência O DIA

Paes está previsto para votar às 8h, Douglas Ruas às 10h30 e Anthony Garotinho votará às 9hMontagem feita utilizando fotos da Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 07:26 | Atualizado 04/10/2026 10:53





Paes está previsto para votar às 8h, no Gávea Golf Club, na Zona Sul do Rio. Candidatos à Presidência da República, ao governo do Rio e ao Senado têm locais e horários previstos para votar neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições . No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (Republicanos) estão entre os políticos com compromissos eleitorais programados para esta manhã.Paes está previsto para votar às 8h, no Gávea Golf Club, na Zona Sul do Rio.

Já Douglas Ruas deve comparecer às urnas às 10h30, no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Anthony Garotinho, por sua vez, votará às 9h, no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, localizado na Rua do Catete, na Zona Sul da capital.

André Marinho (NOVO) votará às 10h, no Shopping Fashion Mall, na Estrada da Gávea, 899, na Zona Sul do Rio. A seção eleitoral é a 0175. Já Cyro Garcia (PSTU) votará às 9h, na Rua Campos Sales, 52, na Tijuca, Zona Norte.

William Siri (PSOL), candidato ao Senado Federal, votará às 9h na Escola Municipal Professora Marita de Vasconcelos, na Rua Xavier Marques, em Campo Grande, Zona Oeste.

Juliete Pantoja (UP) votará, por volta das 12h, na Escola Municipal Adlai Stevenson, localizada na Rua Beira Alta, 95, em Irajá.

Candidatos ao Senado pelo Rio

A candidata ao Senado Federal Benedita da Silva (PT) votará por volta das 8h, no Colégio São Tomás de Aquino, na Praça Almirante Júlio de Noronha, 40, no Leme, Zona Sul.

Monica Benicio (PSOL) votará às 9h30, no Colégio Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, 20, no Catete, Zona Sul.

O candidato Carlos Jordy (PL) votará às 10h, no Clube Naval, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Pedro Paulo (PSD) tem previsão de votar às 9h30, na Cultura Inglesa, na Taquara, Zona Oeste. Ele será acompanhado pelo candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes, que estará no local durante a votação.

O senador Carlos Portinho (PL) votará às 11h, na Paróquia Santíssima Trindade, na Rua Senador Vergueiro, 141, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Luciano Mattos (PRTB) votará por volta das 10h30, no Colégio Salesiano, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Waguinho (Republicanos) deve votar por volta das 11h, no CIEP Monsenhor Solano Dantas Menezes, na Avenida Heliópolis, em Heliópolis, Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Helio Secco (Missão) irá votar às 14h30, na Avenida Ayrton Senna, 2001, Bloco C, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Paula Falcão (PSTU), candidata ao Senado Federal, votará às 10h, na Praia de Cocotá, 82, em Cocotá, Zona Norte.

Candidatos à Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vota em São Bernardo do Campo (SP), na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo. A previsão é que ele vote às 8h, logo na abertura dos portões.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) votará às 8h, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Ronaldo Caiado (PSD) deve votar por volta das 9h30, no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás (GO).

Renan Santos (Missão) está previsto para votar às 10h, na Escola Estadual Prof. José Geraldo de Lima, em Vila Friburgo, São Paulo (SP).

Augusto Cury (Avante) irá votar às 11h, na Escola Cel. José Venâncio Dias, em Colina (SP).

Já Romeu Zema (Novo) vota às 9h, na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá (MG).

A reportagem procurou as assessorias dos candidatos Marcos Dias (Podemos) e Crivella (Republicanos), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.