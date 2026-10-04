Patrícia Costa morreu aos 45 anos - Reprodução do Instagram

Patrícia Costa morreu aos 45 anosReprodução do Instagram

Publicado 04/10/2026 11:46

Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo, morreu aos 45 anos neste sábado (03). A escola de samba confirmou a morte em uma publicação nas redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada.

"A família Inocentes, com muita dor no coração, comunica o falecimento de sua musa da comunidade Patrícia Costa. Ela vestiu as cores da Caçulinha da Baixada com amor e paixão, transmitindo alegria, elegância e simpatia", escreveu a agremiação.







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A escola também destacou a trajetória de Patrícia na comunidade. Procurada pelo jornal, a assessoria informou, por meio do presidente de Honra Reginaldo Gomes, que ela começou no Projeto Samba no Pé, tornou-se passista e, depois, conquistou o posto de musa.

"Patrícia é uma sambista raiz da Inocentes de Belford Roxo, começou no Projeto de Samba no Pé, virou passista e conquistou o título de musa da comunidade. Uma artista presente e cooperativa em todos os eventos, sempre transbordando alegria e simpatia", afirmou.

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Reginaldo também relembrou a participação da musa no último Carnaval. Por restrições médicas, Patrícia não pôde desfilar de fantasia, mas participou da passagem pela Sapucaí com a camisa da diretoria.

"O seu amor pela Inocentes era tão imenso, que no último carnaval, por restrições médicas, não podia desfilar de fantasia. Entrou na Sapucaí com a camisa da diretoria, cantando e mostrando o que é ser sambista de corpo e alma", declarou.

Para o presidente de Honra, ela deixa "um legado de força, luta, dedicação e ancestralidade de uma mulher negra e guerreira". "Seu sorriso nunca será esquecido", completou.

A Unidos da Ponte também prestou homenagem à sambista e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade da Inocentes. "É com profundo pesar que a Unidos da Ponte lamenta o falecimento de Patrícia Costa, musa da nossa querida coirmã Inocentes de Belford Roxo (...) Descanse em paz", publicou.

Fora do Carnaval, Patrícia trabalhava com mega hair e alongamento capilar e reunia mais de 142 mil seguidores nas redes sociais. Nos comentários da homenagem, admiradores lamentaram a morte e destacaram a relação dela com a escola.

O velório será realizado no Cemitério Municipal de Belford Roxo, a partir das 13h30. O sepultamento está marcado para as 14h30.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa