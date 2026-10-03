Grande Rio anunciou permanência de Alane Dias no posto de musa Reprodução/Instagram
Alane Dias segue como musa da Grande Rio
Ex-BBB fará o terceiro desfile consecutivo pela agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
Carnaval
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Espaço contará com oficinas gratuitas de percussão e cursos voltados ao empreendedorismo feminino e à autonomia de mulheres da Zona Norte
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As musas MC Rebecca, Bruna Griphao e Cintia Dicker também estiveram na quadra; Beija-Flor foi convidada da noite
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