Grande Rio anunciou permanência de Alane Dias no posto de musa - Reprodução/Instagram

Grande Rio anunciou permanência de Alane Dias no posto de musa Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2026 16:08

A Acadêmicos do Grande Rio confirmou nas redes sociais que Alane Dias continuará no posto de musa para o Carnaval de 2027. Este será o terceiro ano consecutivo da paraense desfilando pela agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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"Do Norte, de Belém do Pará, de Caxias! Alane é mais uma musa confirmada na família Grande Rio! Que seja mais uma super temporada rumo ao Carnaval 2027!", anunciou o perfil oficial. "Amo vocês, Caxias!" comentou a bailarina.

Alane ficou conhecida nacionalmente pela participação no reality show "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Integrante do grupo Pipoca, a paraense ganhou destaque na atração por seu talento com o balé. Ela conquistou o quarto lugar na competição, sendo eliminada dias antes da grande final.

Outro nome que também segue na escola de samba é Mariana Goldfarb. Ao anunciar a renovação da influenciadora neste sábado (3), a agremiação se derreteu em elogios. Toda classe, beleza e encanto. Mais um ano juntas, mais uma musa da Grande Rio".

Já Anitta assumiu o posto de rainha de bateria após a saída de Virginia Fonseca. Ela foi coroada em setembro pelas mãos de Eloína dos Leopardos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.

"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", declarou a cantora.

Carnaval



A Grande Rio levará para Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027 o enredo “Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”. O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade.

Neste ano, a Grande Rio apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento manguebeat. A agremiação de Duque de Caxias conquistou o 8º lugar no Grupo Especial e ficou de fora do Desfile das Campeãs.

A escola de samba será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.