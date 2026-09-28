Babi Cruz será enredo da Estrelinha da Mocidade no Carnaval 2027 - Reprodução Instagram

Babi Cruz será enredo da Estrelinha da Mocidade no Carnaval 2027Reprodução Instagram

Publicado 28/09/2026 16:10

A Estrelinha da Mocidade, escola mirim ligada à Mocidade Independente de Padre Miguel, terá Babi Cruz como tema de seu enredo no Carnaval 2027. O anúncio foi feito pela Mocidade nesta segunda-feira (28), pelas redes sociais, com uma arte que destaca a homenageada e o título “Babi Cruz, nossa estrela maior do Carnaval”.

Na publicação, a escola afirmou que as crianças estão preparando uma homenagem para Babi e destacou a relação dela com a agremiação e com o Carnaval. “Os meus pequenos Independentes estão preparando uma homenagem lindíssima para a minha Babi Cruz, que tem uma história de muito amor comigo e no carnaval”, escreveu a Mocidade.



A escola também antecipou a expectativa para o desfile do próximo ano. “Vai ser emocionante demais ver dois amores ainda mais juntos. Já estou emocionada...”, completou a agremiação na publicação.



Em conversa com O DIA, Babi contou que recebeu a notícia com emoção e destacou a importância da Mocidade em sua trajetória. Segundo ela, a homenagem acontece em um momento simbólico, já que em 2027 completará 50 anos de desfiles na Marquês de Sapucaí.



“É uma felicidade sem tamanho, né? É um presente que eu estou ganhando da minha escola, um presente duplo de ser enredo da Estrelinha, de vir na Estrela Guia da Mocidade Mãe, no ano que eu completo 50 anos de Marquês de Sapucaí”, afirmou.



A porta-bandeira lembrou que sua primeira participação na Mocidade aconteceu em 1977, quando tinha apenas 7 anos. Para ela, a coincidência torna a homenagem ainda mais especial.



“O primeiro ano que eu desfilei na Mocidade foi em 1977, aos 7 anos de idade. E no Carnaval de 27, são 50 anos, boda de ouro, com tudo que tem direito, né? Com esse presentão maravilhoso que eu estou ganhando da minha escola”, declarou.



Babi também ressaltou que a relação com a agremiação atravessa diferentes fases de sua vida. Ela afirmou que não consegue contar a própria história sem incluir a Mocidade em sua trajetória.



“Então, é muita emoção, é tudo muita verdade. Então, o que é verdade tem um valor extra, tem um valor muito grande, porque eu não sei contar a minha vida, contar a minha história sem ter a Mocidade dentro da minha história, da minha vida. A minha primeira infância, a minha adolescência, o início da minha fase adulta, toda a Mocidade”, disse.



Ela ainda relembrou momentos específicos vividos na escola, como sua passagem à frente da bateria do Mestre André em 1977.





Homenagem também chega à Mocidade Independente





Além de ser tema da Estrelinha, Babi contou que recebeu o convite para participar do desfile da Mocidade Independente em 2027. Segundo ela, a proposta é integrar um carro e abrir alas para a passagem da escola pela Sapucaí.



A relação com a escola mirim também ganhou um significado afetivo. Babi destacou Paulinho Viana, presidente da Estrelinha da Mocidade, a quem considera um filho do coração. Segundo ela, ele foi criado junto de Arlindinho, filho dela com Arlindo Cruz.



“Paulinho Viana, que é o presidente da Estrelinha, é um filho que eu tenho, um filho do meu coração, criado com Arlindinho, né? Filho da Célia Viana, minha grande amiga, que já não está mais entre nós”, contou.



Sobre o convite para desfilar novamente pela Mocidade, Babi relacionou o momento vivido pela escola à ideia de retomada. “A Mocidade me convidar para vir a um carro, abrir alas ali na nossa Estrela Guia, abrir uma encruzilhada para a Mocidade passar nessa nossa nova fase de reconquista, de autoestima”, afirmou.



Babi também demonstrou entusiasmo com o atual momento da agremiação e disse enxergar uma fase especial para a escola.



“A Mocidade está vivendo um momento muito mágico dessa nossa nova fase, dessa retomada da Mocidade. Então, tudo muito maravilhoso. Estou feliz, estou igual pinto no lixo”, concluiu.



A relação de Babi com o Carnaval inclui uma longa trajetória como porta-bandeira. Segundo o Globoplay, ela exerceu a função durante 20 anos. Em 2023, ela também acompanhou Arlindo Cruz durante o desfile do Império Serrano, que levou para a Sapucaí o enredo “Lugares de Arlindo”, dedicado à trajetória do sambista.

