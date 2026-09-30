Ingrid Ohara é a nova musa da Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Ingrid Ohara é a nova musa da Unidos de Padre MiguelDivulgação

Publicado 30/09/2026 21:00

Unidos de Padre Miguel , da Série Ouro, anunciou, nesta quarta-feira (30), Ingrid Ohara como a nova musa para o Carnaval 2027. Natural de Belém do Pará, a influenciadora digital, atriz e apresentadora chega à escola de samba estreando na Marquês de Sapucaí.

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"Estou muito feliz em viver esse novo capítulo na Unidos de Padre Miguel. Poder levar para a Avenida minhas raízes, minha ancestralidade e toda a força que carrego da Amazônia torna esse momento ainda mais especial", celebra a atriz e apresentadora.



Com mais de uma década de carreira, Ingrid começou no YouTube ainda jovem e se tornou um dos grandes nomes da criação de conteúdo no Brasil. Atualmente, reúne mais de 45 milhões de seguidores nas redes sociais. Na televisão, foi apresentadora da MTV e, como atriz, protagonizou a websérie "As Gêmeas" e integrou o elenco do filme "Ilhados", disponível na Netflix.



Carnaval 2027

Para o próximo desfile, a agremiação levará o enredo "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez e inspirado em Iemanjá. A narrativa conta a trajetória a Senhora do mar e da liberdade, até o encontro com Oxum, orixá dos rios, unindo as águas doces e salgadas em uma só celebração. A Unidos de Padre Miguel será a quarta a desfilar no dia 6 de fevereiro.

No dia 9 deste mês, a escola de samba anunciou o samba-enredo, assinado por Cabeça do Ajax, Chacal do Sax, Richard Valença, Matheus Pranto, W. Correa, Rafael Gravino, Thiago Vaz, Rodrigo Feiju, Orlando Ambrosio, Rafael Faustino, Miguel Dibo, Gabriel Simões, Renan Diniz, Igor Federal e Júlio Assis.

"Recebemos a proposta da escola com muita honra e responsabilidade. Por se tratar de uma encomenda, nosso primeiro desafio foi mergulhar profundamente no enredo, compreender suas camadas e encontrar caminhos para transformar toda a riqueza do enredo e samba, sempre com muito respeito ao sagrado, à ancestralidade que essa história carrega e às características musicais da nossa escola", avaliou Chacal do Sax, na ocasião.