A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste sábado (4), duas mulheres que transportavam medicamentos para emagrecimento comprados no Paraguai. As duas ações diferentes ocorreram no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.
A primeira delas, de 45 anos, desembarcou pela manhã e transportava 68 frascos da substância Tirzepatida e tinha como destino sua cidade natal, Aracaju, em Sergipe. Já a outra mulher, de 48 anos, levava 50 frascos de várias substâncias e estava a caminho de Natal, no Rio Grande do Norte.
Segundo a PF, durante fiscalização de rotina, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) localizaram os medicamentos nas bagagens despachadas pelas passageiras, sem a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou em sua prisão em flagrante.
As equipes encaminharam as duas para a Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde foram indiciadas e responderão pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
Mais prisões
Esses não foram casos isolados. No dia 7 do mês passado, a PF também prendeu um homem no mesmo aeroporto, com remédios para emagrecer comprados no Paraguai. Segundo a corporação, o homem, de 27 anos, estava em um voo proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e aguardava conexão para Vitória, no Espírito Santo.
Durante a fiscalização de rotina, os agentes localizaram 56 ampolas de Tirzepatida na bagagem despachada pelo passageiro. De acordo com a Polícia Federal, ele não possuía a documentação exigida para a importação regular do medicamento, motivo pelo qual foi preso em flagrante.
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