PF prendeu duas mulheres com medicamento para emagrecer no Aeroporto Galeão - Divulgação

PF prendeu duas mulheres com medicamento para emagrecer no Aeroporto GaleãoDivulgação

Publicado 04/10/2026 14:53

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A primeira delas, de 45 anos, desembarcou pela manhã e transportava 68 frascos da substância Tirzepatida e tinha como destino sua cidade natal, Aracaju, em Sergipe. Já a outra mulher, de 48 anos, levava 50 frascos de várias substâncias e estava a caminho de Natal, no Rio Grande do Norte.Segundo a PF, durante fiscalização de rotina, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) localizaram os medicamentos nas bagagens despachadas pelas passageiras, sem a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou em sua prisão em flagrante.As equipes encaminharam as duas para a Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde foram indiciadas e responderão pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.