Bruno Gagliasso publicou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, no sétimo dia após a morte deleReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Bruno Gagliasso, de 44 anos, prestou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, neste domingo (4), no sétimo dia após a morte dele, aos 79 anos. O ator compartilhou registros antigos da família e destacou a relação do pai com os animais e a natureza. 
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Bruno Gagliasso publicou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, no sétimo dia após a morte dele - Reprodução / Instagram
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"O sétimo dia tinha que cai no Dia Mundial dos Animais. Obrigado por ter me ensinado a amar e respeitar a natureza", escreveu Bruno. "Talvez seja por isso que, quando olho para você com eles, eu veja tanto de quem eu sou", completou. 

No carrossel, Bruno reuniu fotografias de diferentes momentos da família, incluindo registros antigos do pai ao lado de animais e imagens mais recentes com os netos.
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Paulo morreu na segunda-feira (28), e o corpo foi velado no dia seguinte, no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Bruno compareceu à cerimônia acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank. A causa da morte não foi divulgada. 

No dia da morte, o ator já havia se despedido do pai nas redes sociais. "Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai", escreveu ao publicar uma sequência de lembranças ao lado de Paulo. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa