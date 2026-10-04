Bruno Gagliasso publicou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, no sétimo dia após a morte dele - Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso publicou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, no sétimo dia após a morte deleReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2026 12:49

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"O sétimo dia tinha que cai no Dia Mundial dos Animais. Obrigado por ter me ensinado a amar e respeitar a natureza", escreveu Bruno. "Talvez seja por isso que, quando olho para você com eles, eu veja tanto de quem eu sou", completou.



No carrossel, Bruno reuniu fotografias de diferentes momentos da família, incluindo registros antigos do pai ao lado de animais e imagens mais recentes com os netos.

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