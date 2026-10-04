Bruno Gagliasso publicou nova homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, no sétimo dia após a morte deleReprodução / Instagram
No carrossel, Bruno reuniu fotografias de diferentes momentos da família, incluindo registros antigos do pai ao lado de animais e imagens mais recentes com os netos.
Paulo morreu na segunda-feira (28), e o corpo foi velado no dia seguinte, no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Bruno compareceu à cerimônia acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank. A causa da morte não foi divulgada.
No dia da morte, o ator já havia se despedido do pai nas redes sociais. "Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai", escreveu ao publicar uma sequência de lembranças ao lado de Paulo.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa