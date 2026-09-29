Junto com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso chegou ao velório do pai, Paulo César Pereira Marques Victor Chapetta / Brazil News
Bruno Gagliasso se despede do pai no Rio
Paulo César Pereira Marques morreu aos 79 anos, nesta segunda-feira (28); ator homenageou o familiar através das redes sociais
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Ator falou sobre o nascimento da bebê e paternidade em episódio de podcast 'Wildman', nesta terça-feira (29)
Bruno Gagliasso se despede do pai no Rio
Paulo César Pereira Marques morreu aos 79 anos, nesta segunda-feira (28); ator homenageou o familiar através das redes sociais
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Ator homenageou o familiar através das redes sociais; Paulo César Pereira Marques faleceu aos 79 anos, nesta segunda-feira (28)
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