Junto com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso chegou ao velório do pai, Paulo César Pereira Marques Victor Chapetta / Brazil News

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
O corpo do pai de Bruno Gagliasso, Paulo César Pereira Marques, foi velado no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, no início da tarde desta terça-feira (29). Ele morreu aos 79 anos nesta segunda (28).
fotogaleria
Ao lado de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso chegou ao velório do pai - Victor Chapetta / Brazil News
Junto com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso chegou ao velório do pai, Paulo César Pereira Marques - Victor Chapetta / Brazil News
Bruno Gagliasso foi ao velório do pai, Paulo César Pereira Marques - Victor Chapetta / Brazil News
Pai de Bruno Gagliasso, Paulo César Pereira Marques faleceu - Reprodução / Instagram
O ator chegou acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank. O casal é pai de Titi, de 13 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 6. Os pequenos, no entanto, não foram vistos na cerimônia de despedida. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.
O DIA entrou em contato com a administração do cemitério, responsável por divulgar informações, pelo e-mail, às 12h05. No entanto, ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

Homenagem

Nesta segunda, Bruno utilizou as redes sociais para homenagear o familiar. "Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai", disse o artista, ao resgatar uma sequência de registros ao lado de Paulo. O ator também recebeu o apoio da mulher e de mais famosos, incluindo Fernanda Gentil, Ticiane Pinheiro, Eliana e Sophie Charlotte.
Bruno é fruto do antigo relacionamento de Paulo com Lucia Gagliasso. A chefe de cozinha também é mãe de Thiago Gagliasso, da união com Fernando Ferrera. Na mesma rede social, o ator e candidato a deputado federal deixou o último adeus a Paulo, que chama de "tio".
"O tio Paulo sempre foi um cara incrível. Eu só tenho a guardar ótimas lembranças dele. Muitas vezes foi um segundo pai pra mim, principalmente na infância, que a gente conviveu bastante. [...] Só guardo boas memórias por causa do tio Paulo. Fico muito triste também com a perda dele", iniciou Thiago, no post.
"Sempre tratou meu filho de uma forma incrível. Inclusive, faz pouco tempo que ele esteve com o meu filho no aniversário de um parente em comum. Ele mandou um beijo pra mim através do meu filho, tratou o meu filho da melhor forma possível."
"E queria mandar um beijo também no meu irmão, no fundo do coração dele, que não existe divergência política que vá superar isso e desejar um conforto aí pra ele e para família, viu? Grande beijo a todos e fiquem com Deus", complementou o ator. Vale lembrar que Bruno e Thiago não mantêm contato e já protagonizaram discussões públicas devido divergências políticas.