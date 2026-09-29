Bruno Gagliasso lamentou a morte do pai, Paulo César Pereira Marques - Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso lamentou a morte do pai, Paulo César Pereira MarquesReprodução / Instagram

Publicado 29/09/2026 11:00

O pai de Bruno Gagliasso , Paulo César Pereira Marques, morreu aos 79 anos, nesta segunda-feira (28). Através das redes sociais, o ator homenageou o familiar e recebeu o apoio de amigos, da mulher, Giovanna Ewbank, e do irmão, Thiago Gagliasso. A causa do falecimento, no entanto, ainda não foi divulgada.

fotogaleria

"Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai", lamentou Bruno, na legenda da publicação. O artista também resgatou vários momentos ao lado de Paulo, inclusive com o filho mais novo, Zyan, de 6 anos. O ator também é pai de Titi, de 13, e Bless, de 11.

Nos comentários, famosos escreveram mensagens de conforto. Giovanna deixou 'emojis' que simbolizam paz, assim como Romulo Estrela. "Nossa, Bruno. Sinto muito", expressou Fernanda Gentil. "Sinto muito", disse Eliana. "Meus sentimentos", falou Ticiane Pinheiro.

Bruno é fruto do antigo relacionamento de Paulo com Lucia Gagliasso. A chefe de cozinha também é mãe de Thiago Gagliasso, da união com Fernando Ferrera. Na mesma rede social, o ator e candidato a deputado federal deixou o último adeus.

"Tenho visto a galera marcar em alguns posts e me mandando mensagens preocupadas comigo, falando sobre a morte do pai do Bruno. O tio Paulo sempre foi um cara incrível. Eu só tenho a guardar ótimas lembranças dele. Muitas vezes foi um segundo pai pra mim, principalmente na infância, que a gente conviveu bastante. Aprendi a gostar de cachorros por causa do tio Paulo", iniciou Thiago.



"Só guardo boas memórias por causa do tio Paulo. Fico muito triste também com a perda dele, com essa partida dele. É um cara que era extremamente do bem, nunca se envolveu em nenhuma discussão entre eu e o Bruno, político ou algo do tipo", continuou ele.



"Sempre tratou meu filho de uma forma incrível. Inclusive, faz pouco tempo que ele esteve com o meu filho no aniversário de um parente em comum. Ele mandou um beijo pra mim através do meu filho, tratou o meu filho da melhor forma possível."



"E queria mandar um beijo também no meu irmão, no fundo do coração dele, que não existe divergência política que vá superar isso e desejar um conforto aí pra ele e para família, viu? Grande beijo a todos e fiquem com Deus", finalizou. Vale lembrar que os dois não mantêm contato e já protagonizaram discussões públicas devido divergências políticas.