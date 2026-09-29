Dylan Sprouse em novo episódio de 'Wildman'Reprodução/YouTube
Ele descreveu a filha: “Ela é uma bebê muito bem-comportada. É completamente saudável. Chorou no momento em que nasceu, e é uma bebê lindinha e gordinha”.
O artista contou sobre encantamento com a pequena e que a paternidade se revelou de maneira positiva, "Há um momento em que olho para a Sylvie e penso: 'Isso é a coisa mais legal do mundo'. Ela está olhando para mim e seus olhos estão se abrindo. Ela tem um pequeno período acordada durante o dia, e ela está olhando para mim, e sorri ou algo assim, e é a coisa mais fofa".
Apesar da felicidade com a chegada de Sylvie, ele reconhece as dificuldades de cuidar de uma bebê, “Noventa por cento do tempo, é como ter um macaquinho de estimação porque ela fica piando, fazendo barulho, fazendo cocô, peidando, arrotando e soluçando. É como ter um bichinho que faz muito cocô", disse o ator em conversa com o colega Brendan Columbus, que comanda o podcast ao lado dele.
Dylan falou também que gostou do papel de pai de uma menina: "Tenho que te dizer, não esperava gostar tanto disso, de vesti-la com roupinhas fofas. Ela é tão fofa. E não sei se pensaria assim se tivesse um menino. Pensaria diferente. Pensaria tipo, 'Ah, que pena, um pestinha'".
Ele, ainda, explicou que a bebê está se adaptando à rotina da família. “É muito legal vê-la aprendendo tão ativamente todos os dias sobre tudo, entendendo a hora da alimentação e da soneca. Eu assisto aos jogos dos Dodgers com ela quase todos os dias. Eu consigo quase vê-la perceber que é hora de sentar na cadeira de amamentação comigo", contou.
O casal anunciou o nascimento da filha em publicação na qual aparecem os três assistindo um jogo do time de beisebol, Los Angeles Dodgers. Em legenda, escreveram: "Levamos o Labor Day ao pé da letra este ano", fazendo referência ao feriado estadunidense do Dia do Trabalho, porque em inglês a palavra "labor" (trabalho), refere-se também ao "trabalho de parto".
Dylan e Barbara revelaram a gestação da pequena em maio, em desfile no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França.
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