Tati Machado reflete sobre nova gravidez após perda do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Tati Machado reflete sobre nova gravidez após perda do primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2026 10:02

Tati Machado , de 35 anos, fez um relato emocionante sobre o sentimento de culpa durante a nova gestação. Em participação no videocast "Mil e Uma TrETAS", a apresentadora desabafou sobre o luto do primeiro filho, Rael, que faleceu na 33ª semana de gravidez em maio do ano passado. O bebê era fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro.

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"No meu caso, não estava esperando ou planejando. Eu tinha vontade, não à toa estava deixando rolar, mas meu combinado com a minha médica era para congelar embriões. Em uma dessas, engravidei. O que foi e tem sido muito difícil, porque no começo usei o argumento de que eu ainda queria ele [Rael]. Achava injusto eu tentar engravidar e desejar tê-lo, e tinha uma repulsa de tê-lo. Uma culpa, uma traição daquela nossa relação e daquele luto que eu ainda estou vivendo", desabafou.

A apresentadora refletiu sobre a carga emocional que permanece após o momento delicado. "Estou grávida, vivendo o luto, que acredito que vou carregá-lo de outras formas, ressignificando cada dia mais. Até o começo da gravidez, não queria me envolver muito. Não que eu sofra pressão de alguém ficar comentando nem nada nisso, mas uma coisa enraizada dentro da gente mesmo. Tenho 15 anos de um relacionamento, e quando você pensa nesse relacionamento e ainda não tem filhos...", disse.

Tati ressaltou que ainda está se reencontrando em meio ao luto e à espera do filho, Rafael. "Eu sou mãe desde o primeiro positivo que eu tive. Mas parece que quanto menos tempo a gente ficou com aquele bebê, mais isso é apagado. A gente tem costume de colocar mais peso nessas situações, mas só quando a gente volta para a nossa casa, para nossa vidinha, que sabe como é e o que deixou de sequela. Estou lidando agora com um grande mistério até sobre quem eu sou".

Ela se emocionou ao falar que a dor da perda de Rael será para sempre e detalhou os cuidados rigorosos para que a nova gestação ocorra em segurança. "Preciso loucamente desse bebê fisicamente, mas é muito duro eu colocar toda essa pressão. Porque, no meu caso, mora um mistério: a gente não sabe o que aconteceu. Estou fazendo tudo possível e impossível de profilaxia e de possibilidades", desabafou.

"Se foi isso que aconteceu, não sei, mas estou tomando agulhada todo dia de manhã, com uma esperança de fé de que aquilo não vai acontecer e calculando a minha glicemia de cinco em cinco minutos. Mas como eu, como uma pessoa pública, falo se uma coisa dessa acontece comigo de novo? Estou vivendo as pequenas felicidades diárias que isso causa e buracos também, porque quem me dera que fosse só de alegria", completou.