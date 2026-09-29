Marjorie Estiano e Márcio Maranhão relembram encontro em Sob Pressão - Reprodução TV

Marjorie Estiano e Márcio Maranhão relembram encontro em Sob PressãoReprodução TV

Publicado 29/09/2026 18:02 | Atualizado 29/09/2026 18:09

A atriz Marjorie Estiano e o médico Márcio Maranhão relembraram o primeiro contato entre os dois durante participação no programa Sem Censura, exibido nesta terça-feira (29). Os dois se conheceram nos bastidores de "Sob Pressão", série lançada em 2017 e protagonizada pela atriz.

Márcio é autor do livro Sob Pressão, que deu origem à produção, e trabalhou como consultor médico da série. Durante a entrevista, ele contou como foi o primeiro contato com Marjorie enquanto ajudava a atriz a conhecer os instrumentos utilizados pelos médicos.



"O Sob Pressão foi o nosso encontro e de aprendizado mútuo. Eu achava que, como consultor da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças, e estava tudo certo. Ela me olhava: 'Não é nisso que eu estou interessada'", relembrou.



O médico contou que começou a apresentar à atriz os instrumentos utilizados nos procedimentos.



"Ela começou a pegar os instrumentais e eu falei: 'Isso aqui é o bisturi. Isso é a pinça. Isso o porta-agulha...'. Ela ficou me olhando como: 'Não estou interessada nisso'", contou, aos risos.



Marjorie explicou que sua preocupação era entender a relação entre o médico e o paciente, e não apenas os aspectos técnicos necessários para interpretar uma profissional da área da saúde.



"O principal foi passar esse olhar humano, o que quer cuidar de alguém. Não só como é que se segura uma pinça. Eu só tinha ido criança ao posto de saúde tomar vacina... Não tinha contato. O Márcio era tudo para todos nós, da parte técnica e humana. A gente se apaixona pela medicina, pelo profissional", afirmou.



Os questionamentos da atriz também fizeram Márcio refletir sobre a própria atuação como médico. Ele contou que uma das perguntas feitas por ela aconteceu quando conversavam sobre o momento em que um paciente recebe alta.



"Ela me perguntou como eu fazia para dar alta para um doente. Eu pensei: 'Dou alta toda hora'. Falei: 'Chego lá, examino o paciente, a ferida operatória dele, se está direitinho, faço a prescrição e peço para ele voltar daqui a sete dias para tirar o ponto'. Ela ficou me olhando e disse: 'Não estou interessada em nada disso. Estou interessada no que você fala para ele, se você celebra, dá um abraço, comemora...'", contou.



Segundo Márcio, as perguntas feitas por Marjorie e pelo elenco provocaram uma mudança na maneira como ele passou a enxergar alguns aspectos da profissão.



"Essas perguntas, que ela e o elenco me fizeram, são muito desconcertantes para um cara que acha que está cheio de certeza como cirurgião. Te bota lá no chão... Eu estava muito distante de uma profissão tão generosa e tão grandiosa quanto ela pode ser", afirmou.



Durante o programa, a apresentadora Cissa Guimarães também brincou com a relação dos dois ao comentar os frutos deixados pela série. "Ainda rendeu esse casal lindo", disse ela.



Os dois riram diante do comentário. Márcio então desconversou sobre a relação: "Foi um encontrão... Foram vários encontros".



Marjorie e Márcio mantêm um relacionamento discreto. Os dois já haviam falado sobre a relação anteriormente, mas raramente aparecem juntos em entrevistas ou fazem declarações públicas sobre a vida a dois.