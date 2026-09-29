Eliezer aos 25 anos de idade - Reprodução/Instagram

Eliezer aos 25 anos de idadeReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2026 11:50

Eliezer , de 36 anos, resgatou uma imagem da juventude em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (28). Na foto, o ex-BBB aparece 11 anos mais jovem, sem barba e usando óculos antes de realizar diferentes procedimentos estéticos no rosto. Na legenda, o influenciador questionou: "Eu com 25 anos! Mudei muito?".

O registro surpreendeu os seguidores, que comentaram sobre a transformação. Um internauta afirmou: "Outra pessoa". Enquanto outro disse: "Não lembrava que você era tão esquisito". Alguns foram ainda mais incisivos em relação à mudança de aparência do empresário. Um fã chegou a exclamar "horroroso", enquanto outros declararam: "Melhorou muito", "Misericórdia", "O tempo fez bem" e "Papo de outro CPF".



O influenciador reagiu aos comentários dos internautas. "Calma aí, gente. Peguem leve. Eu era gente boa", disse aos risos.



Nos últimos anos, Eliezer passou por vários procedimentos estéticos. Ele realizou uma harmonização facial, um transplante capilar e na barba, uma rinoplastia e fez um preenchimento no maxilar. Além disso, colocou lentes de contato dental e fez procedimentos no corpo. Entretanto, após receber críticas de internautas em relação à aparência e recomendações da mulher, Viih Tube, de 26, ele decidiu reverter as operações.



O ex-BBB comentou a decisão. "Tirei tudo, mesmo. Não tenho mais nada. Hoje, o que dá volume ao meu rosto e a mandíbula é a minha barba. Quando eu tiro a barba, meu rosto fica bem mais fino. Hoje em dia não faço mais nada, nem Botox. Comecei a retirar em novembro de 2023", contou.



O empresário é casado com Viih Tube, com quem mantém um relacionamento desde maio de 2022. Eles ficaram noivos em agosto de 2024, e oficializaram a união no mês passado, na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Eles são pais de Lua, de 3 anos, e de Ravi, de 1.

Antes do casamento, o influenciadora se declarou para a companheira. "Em março de 2023, faltando 10 dias pra Lua nascer, a gente assinou a união estável e 'combinamos' esperar ela crescer pra tê-la entrando com as alianças. Em 2024, veio o Ravi e adiamos mais 2 anos pelo mesmo motivo. E aí, vem Deus e prepara o momento mais lindo e inesquecível das nossas vidas. É Ele! Sempre é no tempo Dele", afirmou.



Após a cerimônia, o casal aproveitou a lua de mel na Itália. Viih Tube e Eliezer visitaram Sardenha, Capri e Roma, no período do verão europeu.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa