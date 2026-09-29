Eliezer aos 25 anos de idadeReprodução/Instagram
O influenciador reagiu aos comentários dos internautas. "Calma aí, gente. Peguem leve. Eu era gente boa", disse aos risos.
Nos últimos anos, Eliezer passou por vários procedimentos estéticos. Ele realizou uma harmonização facial, um transplante capilar e na barba, uma rinoplastia e fez um preenchimento no maxilar. Além disso, colocou lentes de contato dental e fez procedimentos no corpo. Entretanto, após receber críticas de internautas em relação à aparência e recomendações da mulher, Viih Tube, de 26, ele decidiu reverter as operações.
O ex-BBB comentou a decisão. "Tirei tudo, mesmo. Não tenho mais nada. Hoje, o que dá volume ao meu rosto e a mandíbula é a minha barba. Quando eu tiro a barba, meu rosto fica bem mais fino. Hoje em dia não faço mais nada, nem Botox. Comecei a retirar em novembro de 2023", contou.
O empresário é casado com Viih Tube, com quem mantém um relacionamento desde maio de 2022. Eles ficaram noivos em agosto de 2024, e oficializaram a união no mês passado, na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Eles são pais de Lua, de 3 anos, e de Ravi, de 1.
Após a cerimônia, o casal aproveitou a lua de mel na Itália. Viih Tube e Eliezer visitaram Sardenha, Capri e Roma, no período do verão europeu.
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