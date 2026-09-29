Rubinho Barrichello confirma término com Cíntia Chagas após romance breve - Reprodução

Rubinho Barrichello confirma término com Cíntia Chagas após romance breveReprodução

Publicado 29/09/2026 22:01 | Atualizado 29/09/2026 22:02

Rubens Barrichello, de 54 anos, e Cíntia Chagas, de 42, não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi confirmado nesta terça-feira (29) pelo piloto, que afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e atribuiu a decisão às diferenças entre as rotinas, agendas e momentos de vida dos dois. O namoro havia sido assumido publicamente menos de um mês antes.

"Eu e Cintia Chagas comunicamos a vocês, em comum acordo, que não somos mais um casal. Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito", declarou Rubinho ao portal LeoDias.



Os rumores sobre o romance começaram depois que os dois compartilharam registros de uma viagem à Itália. No fim de agosto, Rubinho e Cíntia publicaram imagens feitas em locais semelhantes durante a passagem pelo país, o que chamou a atenção dos seguidores.



Em 1º de setembro, os dois confirmaram o relacionamento. Na ocasião, também compartilharam registros românticos juntos e passaram a aparecer publicamente como casal.



A relação chamou atenção ainda pela personalidade de Cíntia nas redes sociais. Antes mesmo de assumir o namoro com Rubinho, a influenciadora já havia falado sobre a forma como enxerga relacionamentos e sobre a importância que dá à própria liberdade.



No sábado (25), poucos dias antes da confirmação do fim do namoro, Cíntia respondeu perguntas de seguidores em uma caixa de perguntas. Uma internauta quis saber o que ela faria caso o marido não a levasse para viajar, apesar de esse ser um desejo dela.



"Moça, você sabe que eu vou dizer que me separaria. A vida é muito curta para tolerarmos marido chato", respondeu.



Em outra ocasião, Cíntia havia publicado um texto sobre a possibilidade de dividir a casa com um homem. Na publicação, afirmou que não se considera alguém com "vocação" para ter um marido em casa e comparou seus hábitos com os de mulheres que gostam de uma rotina familiar.



"Ter homem em casa exige vocação. E eu não a tenho. Há mulheres que amam ter filhos. Eu amo acordar depois do meio-dia. Há mulheres que amam o barulho da família em casa. Eu amo estar no silêncio", escreveu.



A influenciadora também afirmou que prefere decidir sozinha como será sua rotina.



"Há mulheres que amam fazer o jantar para o marido. Eu amo decidir, às 22h, que o jantar será queijo e champanhe. Há mulheres que amam a segurança do casamento. Eu amo a incerteza das paixões. Há mulheres que amam dividir a rotina com o marido. Eu amo ser dona da minha", declarou.



Cíntia ainda falou sobre gostar de ter seu próprio espaço e de não precisar dividir todos os momentos dentro de casa.



"Há mulheres que amam ter alguém esperando por elas em casa. Eu amo chegar e não ver ninguém. Há mulheres que amam ver o marido em casa. Eu amo ver a tampa da privada fechada. Entendeu? Há mulheres e mulheres", afirmou.

