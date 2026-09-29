Juliette mostrou registros da despedida de solteiraReprodução de vídeo / Instagram
Juliette mostra machucados após despedida de solteira
'Confundiram com o fim do mundo', brincou a campeã do 'BBB 21', da TV Globo; influenciadora digital está noiva de Kaique Cerveny
Maju Coutinho mostra barriguinha de gravidez em selfie no espelho
Jornalista, que espera o primeiro filho, compartilhou registro durante momento de exercício em casa
Rubinho Barrichello confirma término com Cíntia Chagas após romance breve
Piloto e influenciadora assumiram a relação no início de setembro e disseram que a decisão ocorreu por diferenças nas rotinas e no momento de vida
Rosanne Mulholland e Marcos Veras anunciam fim do casamento
Atores, que estavam juntos desde 2017, disseram que continuarão próximos para cuidar do filho, Davi
Marjorie Estiano e namorado relembram como se conheceram em 'Sob Pressão'
Casal participou do 'Sem Censura' e revelou como a convivência nos bastidores da série aproximou os dois
Dylan Sprouse revela nome de filha com Barbara Palvin
Ator falou sobre o nascimento da bebê e paternidade em episódio de podcast 'Wildman', nesta terça-feira (29)
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Paulo César Pereira Marques morreu aos 79 anos, nesta segunda-feira (28); ator homenageou o familiar através das redes sociais
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