Juliette mostrou registros da despedida de solteira - Reprodução de vídeo / Instagram

Juliette mostrou registros da despedida de solteiraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/09/2026 12:00

Juliette divertiu os seguidores, nesta segunda-feira (28), ao compartilhar registros da despedida de solteira "apocalíptica" ao lado de amigos. A campeã do "BBB 21", da TV Globo, está noiva de Kaique Cerveny. Ela mostrou alguns machucados causados durante a festa realizada em uma lancha.

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"Confundiram a minha despedida de solteira com o fim do mundo", brincou Juliette, na legenda da publicação. A celebração também ocorreu em uma balada, onde a noivinha de divertiu com muita dança. "Assim, eu não queria preocupar ninguém, mas eu quebrei um dedo", disse a influenciadora, em tom descontraído.

Nos stories da mesma rede social, ela atualizou os seguidores sobre o machacado. "Quebrou, não [risos]", escreveu ela, ao mostrar o dedinho roxo e mais hematomas nos pés e pernas. Além disso, mostrou mais machucados dos amigos. Um deles, inclusive, precisou levar pontos na sola do pé: "Todos passam bem."

Despedida de solteira

Juliette deu 'adeus à solteirice' em João Pessoa, neste sábado (26). A comemoração teve direito a looks personalizados, decoração, música, drinks e brincadeiras. Para a ocasião, vestiu biquíni branco e véu. Juliette também exibiu um copinho de shot decorado com o rosto do noivo, enquanto os convidados usavam camisetas com imagens dela e frases relacionadas ao casamento.

Casal

A ex-BBB e o atleta de crossfit tornaram o namoro público em dezembro de 2023. Os boatos de romance, no entanto, surgiram em abril desse mesmo ano. Em dezembro de 2024, Kaique pediu a ex-BBB em casamento.

O momento importante ocorreu durante a festa de aniversário antecipada de Juliette. Durante o jantar, o atleta chamou a mãe da influenciadora, dona Fátima. Abraçado com a sogra e segurando um microfone, ele iniciou o pedido.

"Eu e a Ju, a gente já teve esse momento particular nosso, mas jamais poderia fazer isso sem a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque esse é um momento muito especial para nós. Então, dona Fátima, eu queria pedir mais uma vez sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa. Autoriza?", perguntou Kaique na ocasião, ajoelhado e segurando uma caixinha com as alianças.

"Com certeza!", respondeu a sogra. Com a aprovação da dona Fátima, Kaique beijou Juliette, enquanto os convidados comemoravam o momento especial. Desde então, Juliette costuma compartilhar alguns detalhes sobre o casamento. A data do 'grande dia', no entanto, ainda não foi divulgada.