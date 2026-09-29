Maju Coutinho mostra barriguinha de gravidez em selfie no espelho - Reprodução Instagram

Maju Coutinho mostra barriguinha de gravidez em selfie no espelhoReprodução Instagram

Publicado 29/09/2026 22:55

Maju Coutinho , de 48 anos, compartilhou nesta terça-feira (29) um novo registro da gravidez. A jornalista publicou uma selfie diante do espelho durante um momento de exercício em casa e deixou a barriguinha em evidência. Ela espera o primeiro filho, um menino que se chamará Malik, fruto do casamento com o artista visual Agostinho Paulo Moura.

Na imagem, Maju aparece sorridente, usando top e short pretos, em um espaço de treinos montado na sala de casa. Ao fundo, aparecem halteres e uma bola de pilates. Na legenda, a apresentadora brincou com a rotina: "Depois de um trabalho, outro trabalho!".



Maju anunciou a gravidez no fim de agosto, também pelas redes sociais, ao lado do marido. Na ocasião, revelou o nome escolhido para o bebê e contou que a chegada do filho era desejada pelo casal. "Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu a jornalista.



Agostinho já é pai de dois filhos. Ele e Maju são casados desde 2009. Para anunciar a gravidez, o casal apareceu segurando uma roupa de bebê. A jornalista também recorreu à música "Boas-Vindas", de Caetano Veloso e Gilberto Gil, lançada em 1991, para celebrar a chegada do menino.



Antes de engravidar, Maju já havia falado publicamente sobre as dúvidas em relação à maternidade. Em 2024, durante participação no "Saia Justa", do GNT, ela contou que passou por diferentes momentos ao pensar sobre o assunto.



"Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei… O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", afirmou na época.



Na mesma entrevista, a jornalista revelou que havia congelado os óvulos. "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada", declarou. A fala aconteceu enquanto Maju refletia sobre as expectativas sociais relacionadas à maternidade e sobre o processo de decidir se queria ou não ter filhos.



Agora, a jornalista vive a gestação enquanto mantém a rotina profissional. Maju continua à frente do "Fantástico", da TV Globo, ao lado de Poliana Abritta. O registro publicado nesta terça mostrou um momento da apresentadora fora da televisão, durante a atividade física.





Significado de Malik





O nome escolhido para o bebê tem origem árabe e pode ser traduzido como "rei", "soberano" ou "líder". Malik também está relacionado à ideia de autoridade e aparece na tradição islâmica na expressão Al-Malik, um dos nomes atribuídos a Deus.