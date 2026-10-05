Felipe ainda assaltou outro comerciante antes do homicídio - Divulgação PCRJ

Felipe ainda assaltou outro comerciante antes do homicídioDivulgação PCRJ

Publicado 05/10/2026 16:22





O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.



As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.



Agentes da especializada localizaram Felipe no bairro de Icaraí, em Niterói, após trabalho de monitoramento e informações de inteligência. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi levado à sede da DHNSG e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Um homem foi preso na última sexta-feira (2) suspeito de matar a tiros o comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, durante um assalto a um bar em Nova Cidade, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A captura de Felipe Pinto Athaydes, que tinha contra si um mandado de prisão temporária por latrocínio, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5).O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.Agentes da especializada localizaram Felipe no bairro de Icaraí, em Niterói, após trabalho de monitoramento e informações de inteligência. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi levado à sede da DHNSG e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso



Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos mataram Severino durante o assalto ao bar, na Rua Mário Daflon. As imagens mostram quatro homens chegando ao endereço em duas motocicletas.



Ao notar a aproximação do grupo, o comerciante tentou fechar a porta de ferro do estabelecimento. Um dos suspeitos desceu de uma das motos e atirou contra a entrada. O disparo atingiu Severino, que morreu no interior do comércio.



Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir ao local após o chamado, mas encontraram o comerciante já sem vida dentro do estabelecimento.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Felipe. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral