Felipe ainda assaltou outro comerciante antes do homicídioDivulgação PCRJ
O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.
As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.
Agentes da especializada localizaram Felipe no bairro de Icaraí, em Niterói, após trabalho de monitoramento e informações de inteligência. A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e do setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi levado à sede da DHNSG e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Ao notar a aproximação do grupo, o comerciante tentou fechar a porta de ferro do estabelecimento. Um dos suspeitos desceu de uma das motos e atirou contra a entrada. O disparo atingiu Severino, que morreu no interior do comércio.
Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir ao local após o chamado, mas encontraram o comerciante já sem vida dentro do estabelecimento.
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