Oruam deixou de ser considerado foragido da JustiçaReprodução/Instagram
A decisão foi concedida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Com a medida, Oruam deixou de ser considerado foragido e passou a responder ao processo em liberdade, observadas as determinações impostas pela Justiça.
Poucos dias depois da decisão, o rapper voltou aos palcos. Em 25 de setembro, realizou uma apresentação no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A equipe trabalha agora na reorganização da agenda de shows e na preparação de novos lançamentos.
Ao comentar o momento, Oruam afirmou que pretende transformar o período vivido nos últimos meses em produção artística. O rapper também agradeceu à família e aos fãs pelo apoio durante o período em que esteve afastado das atividades.
“Foram meses muito difíceis, de muita pressão e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu só quero valorizar a liberdade, minha família, meus fãs e a oportunidade de continuar fazendo música. Eu sempre usei a música para falar o que estou sentindo. Essa é a minha maneira de colocar para fora tudo o que vivi e tudo o que passou pela minha cabeça nesse período”, afirmou.
O artista disse ainda que o apoio recebido dos fãs foi importante durante o período de dificuldades.
“Se eu consegui atravessar tudo isso, foi também porque senti que meus fãs continuaram comigo. Eu vi as mensagens, o carinho e a força que vocês me deram. Eu estava com muita coisa para falar e a música foi o caminho que encontrei para falar. Estou feliz de poder voltar a criar, lançar e viver aquilo que eu amo. Agora é olhar para frente. Tenho muita música para fazer, muita coisa para viver e quero transformar tudo o que aconteceu em arte”, completou.
A revogação da prisão preventiva não significa que Oruam tenha sido absolvido das acusações. Os processos continuam em andamento e o rapper deverá cumprir as condições determinadas pela Justiça.
Um dos casos envolve uma investigação sobre uma suposta tentativa de homicídio contra policiais civis durante uma operação realizada em julho de 2025, na casa do artista, no Joá, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram até o imóvel para cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado a um adolescente investigado por envolvimento com o tráfico.
Segundo a acusação, os policiais teriam sido alvo de pedras arremessadas durante a ação. Oruam também responde a acusações relacionadas a ameaça, danos ao patrimônio público, resistência, desacato e lesão corporal.
O rapper ainda foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em outro processo que investiga uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. Entre os denunciados estão o pai dele, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, a mãe, Marcia Gama Nepomuceno, e outras pessoas.
A defesa de Oruam sustenta que há questões jurídicas a serem analisadas nos processos e busca o reconhecimento dos direitos do artista durante o andamento das ações.
Com a liberdade restabelecida, o rapper pretende concentrar os próximos passos na música. A equipe prepara novos compromissos profissionais e trabalha na definição de apresentações, lançamentos e projetos que devem marcar a nova fase da carreira.
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