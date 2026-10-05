Furto de energia é crimeDivulgação
Rio teve quase quatro mil irregularidades na rede elétrica em setembro
Ações resultaram em oito prisões em flagrante durante o mês, além de 19 pessoas conduzidas para prestar esclarecimentos em delegacias
Homem é preso na Barra por estuprar o próprio filho de 12 anos
Condenado a 12 anos de prisão, suspeito foi localizado pela DCAV no trabalho; filha também teria sido vítima do pai
Oruam retoma carreira após habeas corpus
Rapper voltou aos palcos após decisão do TJ-RJ que revogou prisão preventiva
Homem é encontrado morto com sinais de violência em Nova Iguaçu
Corpo sem identificação estava no bairro Adrianópolis; DHBF investiga a autoria e a motivação do crime
Suspeito de matar comerciante em assalto é preso em Niterói
Segundo a polícia civil, Felipe Athaydes participou do latrocínio em São Gonçalo; crime contra idoso de 75 anos foi gravado por câmeras
Ataque a tiros em praça de Duque de Caxias deixa 8 pessoas feridas
Homens armados em dois carros dispararam contra grupo no Jardim Anhangá; entre as vítimas está uma criança de 6 anos.
Filha e genro de ex-vereador estão entre as vítimas de ataque a tiros
Casal colava adesivos para Bill da Piscina, candidato a deputado federal, quando foi baleado em Belford Roxo
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