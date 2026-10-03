Queda de árvore sobre a rede de alta tensão bloqueia totalmente a RJ-142 - Foto: Reprodução

Queda de árvore sobre a rede de alta tensão bloqueia totalmente a RJ-142Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2026 10:04 | Atualizado 03/10/2026 10:05

Uma árvore de grande porte interrompeu a circulação de veículos na RJ-142, também chamada de Serramar , rodovia que liga Casimiro de Abreu a Nova Friburgo, após cair sobre a rede de alta tensão nas proximidades do Córrego da Luz, conhecido como Pai João. A pista está totalmente interditada, e a presença de fios elétricos na área representa risco de descarga elétrica.

O bloqueio impede a passagem de veículos pelo trecho afetado. Diante do perigo, a Defesa Civil orienta os motoristas a evitar a região e alerta que ninguém deve tentar ultrapassar o ponto de interdição enquanto a situação não estiver sob controle.

Queda de árvore sobre a rede de alta tensão bloqueia totalmente a RJ-142 Foto: Reprodução

A equipe da Defesa Civil, sob a coordenação de Marcelo Salviano, já está no local para monitorar a ocorrência e acompanhar as condições de segurança. A Enel foi acionada com urgência para adotar os procedimentos necessários na rede elétrica e permitir a retirada da árvore. A equipe da Defesa Civil, sob a coordenação de Marcelo Salviano, já está no local para monitorar a ocorrência e acompanhar as condições de segurança. A Enel foi acionada com urgência para adotar os procedimentos necessários na rede elétrica e permitir a retirada da árvore.

A liberação da pista depende das medidas de segurança relacionadas à rede de alta tensão e da remoção da árvore que bloqueia completamente a passagem. Até que esses trabalhos sejam realizados, o trecho permanece interditado.

Motoristas devem evitar o trecho interditado

A principal recomendação é não se aproximar da área atingida. A proximidade de fios de alta tensão exige cuidados especiais, e qualquer tentativa de atravessar o bloqueio pode colocar vidas em risco.

A Defesa Civil reforça que os condutores devem buscar alternativas de deslocamento e respeitar a interdição até que as equipes responsáveis concluam os procedimentos necessários.

Por se tratar de uma rodovia estadual, a equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) para saber se existe previsão para a liberação da RJ-142. O contato ainda está sendo estabelecido. A matéria segue em atualização.