Maconha e 20 litros de lança-perfume são apreendidos na BR-101 - Foto: PRF

Maconha e 20 litros de lança-perfume são apreendidos na BR-101Foto: PRF

Publicado 23/09/2026 13:26 | Atualizado 23/09/2026 13:28





A abordagem aconteceu no km 203 da rodovia. Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios do veículo, os policiais abriram o porta-malas e perceberam um forte odor característico de maconha. A suspeita levou a uma revista mais detalhada.



Sacolas e galões foram encontrados no compartimento. Ao verificar o conteúdo, os agentes constataram a presença dos entorpecentes. O condutor e o passageiro foram detidos e, segundo a PRF, informaram que transportariam a carga para Cabo Frio e Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

O cheiro que escapou do porta-malas acabou revelando uma carga de drogas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , na madrugada desta quarta-feira, 23, na BR-101, em Casimiro de Abreu. Dentro de um carro de passeio, os agentes encontraram 42 quilos de maconha e 20 litros de lança-perfume, também conhecido como “cheirinho de loló”.A abordagem aconteceu no km 203 da rodovia. Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios do veículo, os policiais abriram o porta-malas e perceberam um forte odor característico de maconha. A suspeita levou a uma revista mais detalhada.Sacolas e galões foram encontrados no compartimento. Ao verificar o conteúdo, os agentes constataram a presença dos entorpecentes. O condutor e o passageiro foram detidos e, segundo a PRF, informaram que transportariam a carga para Cabo Frio e Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

Cheiro de maconha muda rumo da fiscalização

O que começou com uma fiscalização na rodovia terminou em uma apreensão de grande quantidade de drogas. Ao todo, foram retirados de circulação 42 quilos de maconha e 20 litros de lança-perfume.



A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP, em Casimiro de Abreu. Os dois ocupantes do veículo ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos relacionados ao caso.



A PRF não informou, no material divulgado, a origem da carga nem quem seria o responsável pelo transporte além dos dois ocupantes abordados.



Ação reúne forças de segurança da Região Sudeste

A ocorrência faz parte de uma atuação integrada coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio do Escritório Nacional Antifacção do Rio de Janeiro (ENA/RJ).



Segundo a PRF, a iniciativa reúne órgãos de segurança pública e fiscalização dos quatro estados da Região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. O trabalho concentra esforços no enfrentamento à criminalidade e na integração entre as forças.



A estratégia prevê compartilhamento de informações, planejamento conjunto e articulação entre as instituições. A execução das ações fica sob responsabilidade das respectivas forças de segurança, conforme a área de atuação de cada órgão.