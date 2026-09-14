Acidente envolvendo carro e motocicleta matou dois irmãos na RJ-106, em Barra de São JoãoFoto: Reprodução Rede Social
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Fábio Lucas e Lucas Neves estavam em uma motocicleta que se envolveu em acidente na RJ-106, em Barra de São João
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