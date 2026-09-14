Acidente envolvendo carro e motocicleta matou dois irmãos na RJ-106, em Barra de São João - Foto: Reprodução Rede Social

Acidente envolvendo carro e motocicleta matou dois irmãos na RJ-106, em Barra de São JoãoFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 14/09/2026 11:54

Uma viagem que terminou em tragédia deixou duas famílias de luto em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Os irmãos Fábio Lucas e Lucas Neves morreram após a motocicleta em que estavam se envolver em uma colisão com um carro na RJ-106, nas proximidades da região central do distrito.

Segundo informações preliminares, os dois irmãos seguiam na motocicleta quando ocorreu o acidente. A violência da colisão provocou ferimentos graves e mobilizou equipes de emergência, acionadas para atender a ocorrência.

Apesar dos esforços de socorro, Fábio e Lucas não resistiram e morreram no local. A morte dos dois irmãos provocou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

A área do acidente foi preservada para o trabalho das autoridades. A dinâmica da colisão ainda será apurada, incluindo as circunstâncias que levaram ao choque entre a motocicleta e o carro.

As informações sobre o acidente ainda são preliminares. Somente a investigação poderá esclarecer a sequência dos acontecimentos e apontar as circunstâncias exatas da batida.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte dos irmãos e compartilharam mensagens de despedida. As manifestações revelaram a dimensão da perda para pessoas que conviviam com os dois.

O acidente volta a colocar em evidência os riscos enfrentados diariamente por quem circula pela RJ-106, uma das principais ligações rodoviárias da região. Neste caso, porém, a estrada deixa como marca uma perda que ultrapassa os números de uma ocorrência: duas vidas da mesma família interrompidas no mesmo acidente.