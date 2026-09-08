Jovens atletas disputaram a Casimiro Futsal Cup 2026 no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco - Foto: Divulgação

Jovens atletas disputaram a Casimiro Futsal Cup 2026 no Ginásio Poliesportivo Albertino FranciscoFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2026 10:38

Casimiro de Abreu - Talento, energia e paixão pela bola deram o tom do feriado em Barra de São João. O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco recebeu, na segunda-feira (7), a Casimiro Futsal Cup 2026, Talento, energia e paixão pela bola deram o tom do feriado em Barra de São João. O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco recebeu, na segunda-feira (7), a Casimiro Futsal Cup 2026, torneio que colocou jovens atletas das categorias de base no centro das atenções e transformou a quadra em um grande encontro do esporte local.

A competição reuniu 16 equipes, sendo oito do Sub-9 e oito do Sub-10. Ao longo do dia, os pequenos jogadores entraram em quadra em busca da vitória, protagonizaram partidas disputadas e mostraram que o futsal também é um caminho para descobrir novos talentos desde os primeiros anos de formação.

Mais do que uma sequência de jogos, a competição proporcionou aos atletas a experiência de disputar um torneio, vestir a camisa de suas equipes e sentir de perto a emoção de uma partida diante do público. Para muitos deles, momentos como esse representam os primeiros passos de uma trajetória que pode ganhar novos capítulos dentro do esporte.

A programação também levou movimento ao ginásio durante o feriado de 7 de Setembro. Famílias e torcedores acompanharam as partidas e fizeram parte de um dia dedicado ao futsal de base, em uma iniciativa que valorizou a formação esportiva e o incentivo à prática esportiva entre crianças e adolescentes.

Com equipes do Sub-9 e Sub-10, a Casimiro Futsal Cup 2026 reforçou o espaço das categorias de base no calendário esportivo do município. A competição também serviu como oportunidade para que os jovens atletas ganhassem experiência, desenvolvessem o espírito de equipe e mostrassem seu potencial dentro de quadra.

O torneio foi realizado no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João, durante a programação do feriado da Independência do Brasil.