Policiais da 121ª DP localizaram e prenderam o homem acusado de agredir a esposa no bairro Industrial, em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Policiais da 121ª DP localizaram e prenderam o homem acusado de agredir a esposa no bairro Industrial, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 01/09/2026 18:15

Casimiro de Abreu - Uma investigação que começou após uma denúncia de violência doméstica terminou com a localização e prisão de um homem acusado de agredir a própria esposa, em Casimiro de Abreu. Cristiano Menezes Uma investigação que começou após uma denúncia de violência doméstica terminou com a localização e prisão de um homem acusado de agredir a própria esposa, em Casimiro de Abreu. Cristiano Menezes foi encontrado por policiais da 121ª Delegacia de Polícia e levado para a unidade , onde foram cumpridos os procedimentos determinados pela Justiça.

A prisão ocorreu após o trabalho de investigação da equipe da 121ª DP, sob coordenação da delegada titular Carla Taraves. Os policiais reuniram informações que ajudaram a localizar o acusado e cumprir o mandado de prisão expedido contra ele.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, o caso teve origem em uma ocorrência de agressão contra a esposa de Cristiano no bairro Industrial. A investigação avançou até a identificação do paradeiro do homem, permitindo que os agentes realizassem a prisão.

Após ser localizado, Cristiano foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelos fatos investigados, enquanto o caso segue os trâmites legais.

A ocorrência chama atenção para a importância da denúncia em situações de violência dentro de casa. Em muitos casos, o primeiro passo para interromper o ciclo de agressões é buscar ajuda e comunicar o fato às autoridades.

A Polícia Civil reforça, por meio de suas ações, o trabalho de investigação e cumprimento de decisões judiciais relacionadas aos casos de violência doméstica. A atuação das equipes busca garantir que denúncias sejam apuradas e que suspeitos localizados sejam apresentados à Justiça.

A prisão foi realizada pela equipe da 121ª DP, que segue responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.