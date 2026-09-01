Policiais da 121ª DP localizaram e prenderam o homem acusado de agredir a esposa no bairro Industrial, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social
Homem acusado de agredir a esposa é preso em Casimiro de Abreu
Cristiano Menezes foi localizado por policiais da 121ª DP e ficará à disposição da Justiça
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Armadilhas de caça ilegal são encontradas em área de mata em Casimiro
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Mulher é presa com mais de 49 kg de drogas em Casimiro de Abreu
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EJA abre caminho para quem quer voltar a estudar em Casimiro
Modalidade oferece oportunidade para jovens e adultos retomarem os estudos e ampliarem as chances de construir novos caminhos
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Suspeito foi localizado pela Polícia Militar um dia após ferir a vítima, que precisou receber 14 pontos no ferimento
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