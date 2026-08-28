Motorista tentou escapar de abordagem da PRF em Casimiro de Abreu, perdeu o controle do veículo e acabou detido - Foto: Reprodução

Motorista tentou escapar de abordagem da PRF em Casimiro de Abreu, perdeu o controle do veículo e acabou detidoFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 11:50

Casimiro de Abreu - Tensão, fuga e capotamento marcaram uma ocorrência da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Casimiro de Abreu. José Gabriel foi preso na quarta-feira (26), após, segundo a PRF, tentar escapar de uma abordagem durante uma fiscalização na rodovia. Tensão, fuga e capotamento marcaram uma ocorrência da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Casimiro de Abreu. José Gabriel foi preso na quarta-feira (26), após, segundo a PRF, tentar escapar de uma abordagem durante uma fiscalização na rodovia. A fuga terminou poucos metros depois, quando o motorista perdeu o controle do carro e capotou

Após a interceptação do veículo, os agentes realizaram a fiscalização e encontraram drogas em seu interior. O material foi apreendido e o suspeito recebeu voz de prisão.

A ocorrência chamou atenção pelo desfecho da tentativa de fuga. O que começou com uma abordagem de rotina na BR-101 ganhou contornos de perseguição e terminou com o veículo capotado e o condutor detido pelos policiais.

José Gabriel foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados. A quantidade e o tipo de droga apreendida não foram informados no material divulgado.

As circunstâncias da ocorrência serão analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação. A defesa ou a versão do preso não foram informadas até o momento.