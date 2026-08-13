Policiais do 32º BPM apreenderam cocaína, dinheiro e uma arma de choque durante a ação em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Policiais do 32º BPM apreenderam cocaína, dinheiro e uma arma de choque durante a ação em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 10:54

Casimiro de Abreu - A movimentação de um homem ao perceber a aproximação de uma viatura chamou a atenção de A movimentação de um homem ao perceber a aproximação de uma viatura chamou a atenção de policiais do 32º BPM e terminou com uma prisão por suspeita de tráfico de drogas em Casimiro de Abreu. A abordagem ocorreu na quarta-feira (12), durante patrulhamento realizado por agentes do PATAMO da 4ª Companhia.

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou rapidamente em um estabelecimento assim que avistou a equipe. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram com ele 15 pinos de cocaína, com peso total de 56,1 gramas, além de R$ 45 em dinheiro.

As buscas prosseguiram dentro do estabelecimento. No local, os agentes localizaram uma arma de choque, conhecida como Taser, e outros dois pinos com características semelhantes aos entorpecentes encontrados com o suspeito.

O material apreendido foi recolhido pela equipe policial, e o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com os itens encontrados durante a ocorrência, para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu.

Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade responsável pela análise do caso. Após a apreciação dos fatos, o homem permaneceu preso e foi autuado, em tese, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

A investigação deverá esclarecer a origem dos entorpecentes e a relação do suspeito com o material localizado no estabelecimento. A responsabilidade criminal será definida pela Justiça no decorrer do processo.