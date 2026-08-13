Policiais do 32º BPM apreenderam cocaína, dinheiro e uma arma de choque durante a ação em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação
Ação do 32º BPM termina com prisão, cocaína e arma de choque apreendidas em Casimiro
Suspeito foi abordado após entrar em estabelecimento ao perceber a aproximação da viatura; ocorrência foi registrada na 121ª DP
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Ação do 32º BPM termina com prisão e apreensão de drogas em Casimiro de Abreu
Suspeito foi localizado no Palmital com crack, cocaína, dinheiro e celular durante operação do PATAMO
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