Material apreendido pela Polícia Militar foi encaminhado para a 121ª DP, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar foi encaminhado para a 121ª DP, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2026 11:22

Casimiro de Abreu - levou policiais do 32º BPM até o bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, e terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com a venda de drogas. A ocorrência foi registrada na terça-feira (11), durante uma ação do PATAMO da 4ª Companhia. Uma denúncia sobre a movimentação do tráfico levou policiais do 32º BPM até o bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, e terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com a venda de drogas. A ocorrência foi registrada na terça-feira (11), durante uma ação do PATAMO da 4ª Companhia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes na região. Os agentes passaram a realizar diligências e identificaram um homem com as características repassadas entrando em uma residência.

Com autorização da moradora, os policiais entraram no imóvel e fizeram a abordagem. Durante a ação, uma mochila foi localizada com 73 pedras de crack, que totalizaram 36,5 gramas, além de 20 pinos de cocaína, com peso de 44 gramas. Um aparelho celular e R$ 20 em dinheiro também foram apreendidos.

O suspeito foi levado para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Após a análise da ocorrência, ele permaneceu preso, em tese, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Os materiais recolhidos ficaram sob responsabilidade da delegacia para os procedimentos previstos na investigação. A ocorrência segue os trâmites legais, e a responsabilidade criminal do suspeito deverá ser definida pela Justiça.