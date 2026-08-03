Representantes dos municípios e da instituição alinharam as próximas etapas para viabilizar a reforma da Casa dos Velhinhos - Foto: Divulgação

Representantes dos municípios e da instituição alinharam as próximas etapas para viabilizar a reforma da Casa dos VelhinhosFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2026 10:44

Casimiro de Abreu - A Casa dos Velhinhos deu mais um passo para viver uma nova fase de sua história. A instituição, referência no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade em Casimiro de Abreu, recebeu a nova planta de adequação que servirá de base para a aguardada reforma estrutural do espaço. O documento foi apresentado durante reunião realizada no gabinete do prefeito Ramon Gidalte, reunindo representantes da entidade, equipes técnicas dos municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras e profissionais da área de engenharia.

A entrega da planta representa o avanço de um projeto construído em parceria entre os dois municípios, responsáveis pelo custeio da instituição. A partir desta etapa, o material será analisado pela direção da Casa dos Velhinhos para os ajustes necessários antes da elaboração do projeto executivo, documento que definirá tecnicamente todas as intervenções previstas.

A reforma tem como objetivo adequar a estrutura da instituição às necessidades atuais de funcionamento, proporcionando mais conforto, segurança, acessibilidade e melhores condições de atendimento aos moradores. O investimento busca preservar um espaço que, há anos, acolhe pessoas idosas com dignidade e cuidado.

Durante o encontro, o prefeito Ramon Gidalte reforçou o compromisso da administração municipal com a realização da obra e destacou a importância social da instituição para Casimiro de Abreu.

"A Casa dos Velhinhos exerce um papel fundamental no município. Além da estrutura física, existe uma história construída com dedicação, cuidado e acolhimento. Vamos garantir os recursos necessários para cumprir a nossa parte nessa parceria e contribuir para que esse espaço continue oferecendo qualidade de vida aos seus moradores", afirmou.

Como a instituição é mantida pelos municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, os investimentos necessários para a reforma também serão compartilhados entre as duas administrações, fortalecendo uma cooperação voltada à proteção da pessoa idosa.

O processo também é acompanhado pelo Ministério Público da Tutela Coletiva de Macaé, que monitora o andamento das etapas de adequação. Um novo encontro entre representantes dos municípios e do órgão ministerial está previsto para ocorrer nas próximas semanas, dando continuidade às tratativas para o início das intervenções.

Mais do que uma obra, a reforma representa um compromisso coletivo com o respeito, a dignidade e o cuidado dedicado às pessoas que ajudaram a construir a história da região. A expectativa é que, após a conclusão dos procedimentos técnicos, o projeto avance para a execução e transforme a Casa dos Velhinhos em um ambiente ainda mais acolhedor, seguro e preparado para atender seus moradores.