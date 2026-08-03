Representantes dos municípios e da instituição alinharam as próximas etapas para viabilizar a reforma da Casa dos VelhinhosFoto: Divulgação
Casa dos Velhinhos avança para reforma histórica com apoio de Casimiro e Rio das Ostras
Nova planta de adequação é apresentada e aproxima início do projeto que vai modernizar a instituição e ampliar a qualidade de vida dos idosos acolhidos
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Investigações do MP elevam tensão política e impulsionam articulação por CEI das Licitações em Casimiro de Abreu
Após ações do Ministério Público e bloqueio judicial de R$ 270 milhões, vereadores intensificam movimento para investigar contratos da administração municipal
Denúncia leva PM a laboratório do tráfico e grande carga de drogas é apreendida em Casimiro
Suspeito conseguiu fugir de motocicleta antes da abordagem, mas policiais localizaram entorpecentes, celulares e materiais usados na preparação e embalagem das drogas
Monitoramento leva PM a prender foragido da Justiça em Casimiro de Abreu
Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável foi localizado durante patrulhamento na RJ-106, em Barra de São João
Bloqueio de R$ 270 milhões amplia investigação sobre contratos públicos em Casimiro
Decisão da Justiça atinge pessoas físicas e jurídicas investigadas por suspeitas de lavagem de dinheiro; apuração do Ministério Público permanece sob sigilo
Prejuízo de mais de R$ 250 mil: megaoperação da PM sufoca o tráfico em Casimiro
Ação da 4ª Companhia apreende mais de 10 mil pedras de crack e cocaína em Monte Belo, atingindo um dos maiores volumes de drogas registrados recentemente na região
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